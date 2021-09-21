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WhatsApp'tan çok konuşulacak özellik!

Facebook çatısı altında faaliyet gösteren popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı. Android için yayınlanan WhatsApp Beta 2.21.20.1 güncellemesinde görülen yeni özellik sayesinde gelen mesajları WhatsApp'a şikayet edebileceksiniz.

21 Eylül 2021 Salı 11:07
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WhatsApp'tan çok konuşulacak özellik!

WhatsApp, mesajlaşma denildiğinde akla gelen mobil uygulamalardan biri. Milyarlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp, uygulamasını daha iyi bir hale getirmek için ise çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar zaman zaman meyvesini veriyor ve kullanıcılardan olumlu dönüşler alıyor.

WhatsApp, yeni bir özelliği genel kullanıma sunmadan önce ise iOS veya Android beta sürümlerinde belirli kullanıcıların bu özelliği denemesine izin veriyor. Tıpkı birazdan bahsedeceğimiz WhatsApp'ta mesajı şikayet etme özelliği gibi.

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WHATSAPP'TA MESAJI ŞİKAYET ETME DÖNEMİ

WhatsApp, Android için yayınlanan WhatsApp Beta 2.21.20.1 güncellemesi ile olay yaratacak bir özellik sundu. Daha önce iOS için yayınlanan beta güncellemesinde gördüğümüz mesaj şikayet etme özelliği, Android beta sürümüne de geldi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

WhatsApp'ın mesaj raporlama özelliğinde spam içerikli veya sizi rahatsız eden bir mesajın üzerine basılı tutacaksınız. Daha sonra "Bildir" seçeneğine tıklayarak mesajları WhatsApp'a şikayet edebileceksiniz.

WhatsApp'ın henüz beta güncellemeleri ile sunduğu bu özelliğin ne zaman son kullanıcıya ulaşacağı belirsiz.

Anahtar Kelimeler:
WhatsApp
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