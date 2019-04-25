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WhatsApp'tan çok konuşulacak yasak!

WhatsApp, milyarlarca kişi tarafından kullanılan uygulamada yeni bir değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor. Bu kez kullanıcıları memnun etmeyebilecek yenilikte WhatsApp, kullanıcıların sıklıkla kullandığı sohbetin ekran görüntüsünü alma durumunu değiştirecek.

25 Nisan 2019 Perşembe 09:27
WhatsApp'tan çok konuşulacak yasak!
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WhatsApp, kullanıcıların sıklıkla kullandığı bir özellikte değişikliğe gidiyor. Henüz resmi bir açıklamanın gelmediği, şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, söz konusu yasağın kullanıma sokulması ile kullanıcılar sohbet penceresinin ekran görüntüsünü alamayacak.

WHATSAPP İÇİN KULLANICILARA KÖTÜ HABER

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Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir uygulamaya gidecek. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, söz konusu yasağın kullanıma sokulması ile kullanıcılar sohbet penceresinin ekran görüntüsünü alamayacak. Son dönemde kişisel güvenlik konusunda bir dizi adım atan ve uçtan uca şifreleme sistemini hayata geçiren şirket bu sayede iki kişi arasındaki konuşmaların da gizli kalması için ilk adımı atmış olacak.

Yeni bir parmak izi doğrula sistemi üzerinde de çalıştığı bildirilen WhatsApp'ın geliştirme aşamasında olan yeni sürümünde iki özelliğin de yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Henüz yeni özelliklerin ne zaman yayına gireceğine dair resmi bir açıklama ise bulunmuyor.

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