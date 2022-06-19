WhatsApp'tan kızdıran yeni özellik!

WhatsApp, iOS ve Android kullanıcılarına sunmak için yeni özellikler üzerine çalışmaya devam ediyor. WhatsApp'ın geliştirdiği yeni özellik bu kez bazı kullanıcıları rahatsız edecek. Üstelik konuyla alakalı resmi açıklama bile geldi.

WhatsApp uygulamasında son görülme, profil fotoğrafı ve hakkında özelliği için birçok gizlilik ayarı mevcut.

Örneğin “herkes” seçeneğini seçtiğinizde, adı üstünde bilgilerinizi tüm kullanıcılar görebiliyorken, “kişilerim”i seçtiğinizde ise yalnızca rehberinizde kayıtlı olanlar görebiliyor. Ancak bu ayarlar ne yazık ki yeterli değil.

Zira son görülmenizi veya profil resminizi belirli kişilere açıp geri kalanlara kapatmak istiyor da olabilirsiniz.

WhatsApp kullanıcılara şimdiye kadar böyle bir imkân sunmuyordu.

Geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan yeni güncellemeyle birlikte beklenen özellik geldi.

WhatsApp uygulamasına “Şunlar Hariç Kişilerim…” seçeneği eklendi.

Bu özellik sayesinde son görülmenizi, profil fotoğrafınız ve hakkında bilgisini belirli kişilerden gizleyebileceksiniz.

Eskiden olduğu gibi illa herkese veya tüm kişilerinize göstermek zorunda kalmayacaksınız.

Konuyla alakalı resmi açıklama da geldi.

WhatsApp, paylaştığı bir tweette “Çevrim içi gizliliğinizi daha da korumak için, gizlilik denetimi ayarlarınıza yeni seçenekler sunuyoruz. Artık kişi listenizden Profil Fotoğrafınızı, Hakkında ve Son Görülme durumunuzu kimlerin görebileceğini seçebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Whatsapp Profil Fotoğrafı Nasıl Gizlenir?

Yeni özelliğe WhatsApp’ı açıp Ayarlar > Gizlilik bölümüne giderek erişebilirsiniz.

Son görülme durumunuzu gizlediğiniz kişilerin WhatsApp uygulamasına en son ne zaman girmiş olduklarını göremeyeceğinizi belirtmekte de fayda var. Ancak aynı durum profil fotoğrafı ve hakkında bilgisi için geçerli değil.