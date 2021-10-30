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WhatsApp'tan uygulamayı kullanamayacak telefon sahiplerine kritik tavsiye

WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren iOS 9, Android 4.0.3 veya daha düşük sürüme sahip cihazlardan güncelleme desteğini kesecek. iPhone 4s sahipleri de uygulamayı tamamen kullanamayacak. 1 Kasım'a sayılı saatler kala WhatsApp tarafından telefon sahiplerine verilen tavsiyede "Sohbetlerinizi yedekleyin" denildi.

30 Ekim 2021 Cumartesi 19:17
688 Okunma
WhatsApp'tan uygulamayı kullanamayacak telefon sahiplerine kritik tavsiye
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Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarının başında WhatsApp geliyor. Ancak şirket, iOS 9, Android 4.0.3 veya daha düşük sürüme sahip telefonlara desteğini kesme kararı aldı. iPhone 4s sahipleri ise uygulamaya erişemeyecek. Bu karar, 1 Kasım'dan itibaren uygulanacak. Merakla beklenen tarih öncesi şirketten telefon kullanıcılarına tavsiye geldi.

"YEDEKLEME YAPIN" TAVSİYESİ

Uygulama ayrıca akıllı telefon sahiplerine, gelecek ay yapılacak güncelleme gerçekleşmeden önce sohbet geçmişlerini kaydetmelerini tavsiye etti. Uygulamayı kullanamayacak telefon sahiplerinin de mesajlarını muhafaza etmeleri uyarısında bulunuldu.

IPHONE 4S'DE ÇALIŞMAYACAK

Şu anda dünya çapında 2 milyar WhatsApp kullanıcısı var. Güncelleme 1 Kasım'da sona erdiğinde, 53 Android modeli ve bir Phone modeli uygulamaya erişimi kaybedecek. iPhone 4S'te uygulama kullanılamayacak.

Anahtar Kelimeler:
WhatsApp
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