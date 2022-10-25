Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını açıkladı!
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını...
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak istedi
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak...
Krep alma bahanesi ile çocuğu kaçırmaya çalıştı!
Krep alma bahanesi ile çocuğu...
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
banner107

WhatsApp'tan yeni özellik! Kullanıcıları sevindirecek

WhatsApp Masaüstü uygulaması için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Keşfedilen yeni özellik ise kullanıcıları bir hayli sevindirecek gibi görünüyor. Yeni özellik, WhatsApp Masaüstü uygulamasının beta sürümünde görüldü. Bazı şanslı beta test kullanıcılarına sunulan bu özelliğin önümüzdeki haftalarda daha fazla hesaba sunulması bekleniyor.

25 Ekim 2022 Salı 16:01
103 Okunma
WhatsApp'tan yeni özellik! Kullanıcıları sevindirecek



WhatsApp sadece iOS ve Android sürümleriyle hizmet vermiyor. Mesajlaşma uygulamasının Windows ve macOS için halihazırda iki uygulaması da bulunuyor. WhatsApp, Masaüstü uygulaması için ise yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu özelliklere bir yenisi daha eklenmiş gibi görünüyor.

WHATSAPP'TAN YENİ ÖZELLİK! MASAÜSTÜNDEN GİRENLER SEVİNECEK

WABetaInfo'nun aktardığına göre, WhatsApp, WhatsApp Masaüstü uygulamasının beta sürümüne medya dosyalarını otomatik indirme seçeneği getirdi. Böylece mobil versiyonlarda olduğu gibi dosyalar otomatik olarak indirilebilecek.

WhatsApp, birkaç ay önce de web/masaüstü sürümüne bir hesap bilgisi talep etme özelliği getirmişti.

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİNİN EKRAN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

WhatsApp

Yukarıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi, WhatsApp Ayarları'nı açtığınızda otomatik medya indirme ayarlarını görüyorsanız, bu özelliğin WhatsApp hesabınız için etkin olduğunu anlayabilirsiniz. Bu bölüm sayesinde fotoğraflar, videolar ve belgeler için otomatik indirme ayarlarını yönetebilirsiniz. Sesli notlar ise zaten her zaman otomatik olarak indiriliyor.

WhatsApp Masaüstü kullanıcılarının otomatik indirme ayarlarını yönetmesini sağlayan özellik, bazı şanslı beta test kullanıcılarına sunuldu ve önümüzdeki haftalarda daha fazla hesaba sunulması bekleniyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp çöktü mü?
WhatsApp çöktü mü?
Google'a dava açıldı
Google'a dava açıldı
Bilim insanları geliştirdi!
Bilim insanları geliştirdi!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim