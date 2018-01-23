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‘WhatsApp ücretli oluyor’ tehlikesi!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’taki “WhatsApp ücretli oluyor” tehlikesi pek çok kullanıcıyı hedef aldı...

23 Ocak 2018 Salı 16:43
‘WhatsApp ücretli oluyor’ tehlikesi!
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’taki “WhatsApp ücretli oluyor” tehlikesi pek çok kullanıcıyı hedef aldı.Kullanıma girdiği ilk dönemde ücretsiz olmayan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarından 0.99 dolar gibi bir ücret alıyordu. Bu uygulama ortadan kalkalı yıllar oldu. Ancak WhatsApp’ın hala paralı döneme geri dönüp dönmeyeceği en çok konuşulan konulardan biri.Özellikle WhatsApp’ın iş odaklı sürümü olan WhatsApp Business’ı kullanıma sunması bu konunun yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Bu popülarite elbette hacker’ların da iştahını kabartıyor. Siber dolandırıcılar “WhatsApp ücretli oluyor!” diyerek, bu olay üzerinden insanları dolandırma girişimlerinde bulunmaya devam ediyor.

Kullanıcıların kendi belirledikleri bir hesaba sözde WhatsApp ücretini yatırmalarını isteyen hacker’lar WhatsApp’tan gelmiş izlenimi verdikleri mesajda şu ifadelere yer veriyor:

“Aboneliğiniz sona erdi. Hesabınızı doğrulamak ve 0,99 dolar karşılığında ömür boyu abonelik almak için bu bağlantıya tıklayın.”

Güvenlik uzmanları bu tarz mesajlara itibar edilmemesi ve mesaj içindeki bağlantılara tıklanmaması yönünde kullanıcıları uyarıyor.
 

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