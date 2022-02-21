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WhatsApp yıllardır istenen özelliği test etmeye başladı

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dört farklı cihazdan uygulamayı kullanma imkanını getirmişti. Şirket uzun süredir kullanıcıların talep ettiği önizleme özelliğini test etmeye başladı. İşte WhatsApp'ta beklenen son geliştirmeler...

21 Şubat 2022 Pazartesi 14:32
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WhatsApp yıllardır istenen özelliği test etmeye başladı
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WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor. 

Uygulamanın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor. 

Şirket son olarak kullanıcıların uzun yıllardır istediği bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu. 

Fotoğraflar ve videolar önizleme seçeneğiyle görülebiliyordu. Ancak söz konusu özelliği gönderilen belgeler için kullanmak mümkün değildi.

WABetaInfo'nun aktardığına özelliğin test edildiği sürümün adı Android beta 2.22.5.11.

Eğer test sonuçları başarılı görülürse özellik kullanıcılara açılacak. 

WhatsApp gizlilik ayarlarında da kişiselleştirmeye gidiyor.

WhatsApp'ın getireceği bu özellikle fotoğraflarınızı, son görülmenizi ve hikayenizi kime göstereceğinizi seçebileceksiniz.

MASAÜSTÜ SESLİ MESAJ

WhatsApp'ın masaüstü sürümünde sesli mesaj oynatmak mümkün değildi. Ancak WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre son beta sürümünde sesli mesaj oynatıcı tüm kullanıcılara açıldı. 

Bu özelliği kullanabilmek için v2.2204.5 sürümüne sahip olmak gerekiyor. Bu sürüm ise henüz Android tarafıına gelmedi. WhatsApp geçen yıl sesli mesajlara oynatma hızı eklemişti. 

WABetaInfo'da yer alan sızıntıya göre beta aşamasındaki geliştirmede Harici Kişilerim özelliği geliyor. Böylece Herkes, Kişilerim ve Hiç Kimse seçenekleri olacak. Tıpkı Instagram'daki yakın arkadaşlarım geliştirmesine benzer bu özellikle kimin ne görebileceğini seçebileceksiniz.

Meta çatısı altında faaliyet gösteren anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web (masaüstü) versiyonu için uygulamaya geçecek dört yeni özelliğini duyurdu.

İşte yeni gelen dört yeni özellik:

FOTO DÜZENLEYİCİ

WhatsApp’a gelen özellik ile birlikte uygulamaya masaüstünden girildiğinde fotoğrafın üzerine yazı yapıştırılıp fotoğraf düzenlenebilecek.

BU özellik daha önce mobil versiyonda kullanılırken, ilk kez masaüstü versiyonda kullanıma sunuldu.

ÇIKARTMA ÖNERİSİ

Uygulamaya gelen bir diğer özellik ise, kullanıcıların mesajlaşma sırasında konuşma metnine uygun olarak çıkartma önerisi alabilmesi oldu.

Kişiler konuşmaları sırasında önerilen sticker’ı (çıkartma) seçerek daha hızlı yazışabilecek.

WEB SÜRÜME UÇTAN UCA ŞİFRELEME

WhatsApp’a gelen son özellik ise, mobil uygulamada gelen uçtan uca şifreleme yönteminin masaüstü versiyonda da faaliyete geçmesi olarak açıklandı.

Bu özellikle beraber WhatsApp, masaüstü sürümünde gelen bağlantı linklerinin önizlemesini kullanıcılarına sunarken, kişilerin linke tıklamadan önce bilgi almasına olanacak tanıyacak.

ÇEVRİMDIŞI MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ

Bununla birlikte kullanıcılar artık telefonlarını çevrimdışı tutmak zorunda kalmadan mesaj gönderip, alabilecekler.

‘HERKES İÇİN SİL’ SINIRSIZ OLACAK

Gelen güncellemeler ile birlikte mesajlaşma uygulamasının yakın zamanda sohbetlere ‘Herkes için sil’ özelliğinin süresini sınırsız yapacağı belirtiliyor.

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