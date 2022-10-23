WhatsApp’a Facebook’taki Bitmoji tarzı avatarlar geliyor

Facebook’un Bitmoji tarzı avatarları Instagram ve Messenger’dan sonra şimdi de WhatsApp’a geliyor. WABetaInfo‘dan gelen bir habere göre, WhatsApp Android uygulamasının 2.22.23.9 numaralı en son beta sürümünde özelleştirilebilir avatarlar için destek sunuluyor. Ancak bu destek yalnızca bazı kullanıcılar için geçerli görünüyor.

Sözü edilen özelliğe erişimi olanlar, Ayarlar menüsünde kendilerinin dijital versiyonunu kişiselleştirmek için kullanabilecekleri yeni bir “Avatar” kategorisini görecekler. Tıpkı Meta’nın diğer uygulamalarında olduğu gibi, WhatsApp daha sonra kullanıcıların aile ve arkadaşlarıyla mesajlaşırken kendilerini ifade etmek için kullanabilecekleri çeşitli pozlarda avatarlar içeren bir çıkartma paketi oluşturacak.

WABetaInfo bu özelliği ilk olarak geçen ay fark etti. Ancak bu özellik şimdi beta kullanıcıları tarafından test edilmeye başlanıyor. WhatsApp’ın özelliği ne zaman Android’deki tüm kullanıcılara sunacağı veya özelliği iOS’a ne zaman getirmeyi planladığı belli değil.

https://twitter.com/WABetaInfo/status/1583284808142098433

Meta, avatarları ilk olarak 2019’da Messenger’da ve Haber Akışı içinde çıkardı. Ardından bunlar 2020’de Facebook yorumlarında ve hikayelerinde kullanılabilir hâle geldi. Bu yılın başlarında şirket, avatarlarına üç boyutlu yeni bir görünüm kazandırdı ve kullanıcıların bunları akış gönderilerine, Facebook profil resimlerine ve Instagram hikâyelerine eklemesine izin vermeye başladı.

Son özellik geldiği zaman Meta’nın avatarlar ve kimlikten sorumlu genel müdürü Aigerim Shorman bunu, Meta’nın yalnızca sanal ve artırılmış gerçekliği değil, aynı zamanda telefon ve bilgisayarlar gibi, kullanıcılar için daha tanıdık platformlar arasında köprüler kuran meta evren fikrini oluşturmaya yönelik çabalarının bir parçası olarak nitelendirmişti.