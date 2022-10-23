Künye
Kıbrıs 20
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak istedi
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak...
Krep alma bahanesi ile çocuğu kaçırmaya çalıştı!
Krep alma bahanesi ile çocuğu...
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Sahte ehliyet yolsuzluğu davası sonuçlandı!
Sahte ehliyet yolsuzluğu davası sonuçlandı!
banner107

WhatsApp’a Facebook’taki Bitmoji tarzı avatarlar geliyor

23 Ekim 2022 Pazar 22:51
24 Okunma
WhatsApp’a Facebook’taki Bitmoji tarzı avatarlar geliyor



Facebook’un Bitmoji tarzı avatarları Instagram ve Messenger’dan sonra şimdi de WhatsApp’a geliyor. WABetaInfo‘dan gelen bir habere göre, WhatsApp Android uygulamasının 2.22.23.9 numaralı en son beta sürümünde özelleştirilebilir avatarlar için destek sunuluyor. Ancak bu destek yalnızca bazı kullanıcılar için geçerli görünüyor.

Sözü edilen özelliğe erişimi olanlar, Ayarlar menüsünde kendilerinin dijital versiyonunu kişiselleştirmek için kullanabilecekleri yeni bir “Avatar” kategorisini görecekler. Tıpkı Meta’nın diğer uygulamalarında olduğu gibi, WhatsApp daha sonra kullanıcıların aile ve arkadaşlarıyla mesajlaşırken kendilerini ifade etmek için kullanabilecekleri çeşitli pozlarda avatarlar içeren bir çıkartma paketi oluşturacak.

WABetaInfo bu özelliği ilk olarak geçen ay fark etti. Ancak bu özellik şimdi beta kullanıcıları tarafından test edilmeye başlanıyor. WhatsApp’ın özelliği ne zaman Android’deki tüm kullanıcılara sunacağı veya özelliği iOS’a ne zaman getirmeyi planladığı belli değil.

https://twitter.com/WABetaInfo/status/1583284808142098433

Meta, avatarları ilk olarak 2019’da Messenger’da ve Haber Akışı içinde çıkardı. Ardından bunlar 2020’de Facebook yorumlarında ve hikayelerinde kullanılabilir hâle geldi. Bu yılın başlarında şirket, avatarlarına üç boyutlu yeni bir görünüm kazandırdı ve kullanıcıların bunları akış gönderilerine, Facebook profil resimlerine ve Instagram hikâyelerine eklemesine izin vermeye başladı.

Son özellik geldiği zaman Meta’nın avatarlar ve kimlikten sorumlu genel müdürü Aigerim Shorman bunu, Meta’nın yalnızca sanal ve artırılmış gerçekliği değil, aynı zamanda telefon ve bilgisayarlar gibi, kullanıcılar için daha tanıdık platformlar arasında köprüler kuran meta evren fikrini oluşturmaya yönelik çabalarının bir parçası olarak nitelendirmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnanılmaz fiyatlara satılıyor
İnanılmaz fiyatlara satılıyor
İnternetinizin tam çekmesi için hemen deneyin
İnternetinizin tam çekmesi için hemen deneyin
Netflix Abonelerine Kötü Haber
Netflix Abonelerine Kötü Haber










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim