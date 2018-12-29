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WhatsApp’da bu 4 özellikten haberleri olanların işi kolaylaşıyor!

WhatsApp uygulaması akıllı telefonlarda kullanılan en önemli mesajlaşma uygulaması olarak başı çekiyor. WhatsApp'da bulunan ve mesajlaşma sürecini kolaylaştıran bazı özellikler ise birçok kullanıcı tarafından bilinmiyor. İşte WhatsApp'da işinizi kolaylaştıracak basit özellikler...

29 Aralık 2018 Cumartesi 13:19
WhatsApp’da bu 4 özellikten haberleri olanların işi kolaylaşıyor!

WhatsApp artık akıllı telefonların vazgeçilmez uygulamalarından. Mesajlaşma diyince SMS’ten bile önce akla gelmeye başlayan WhatsApp’da bazı özellikler gayet ufak olsa da kullanımı ciddi şekilde kolaylaştırıyor. İşte Webtekno tarafından derlenen ‘Bunları nasıl olur da bilmem?’ diyeceğiniz 5 WhatsApp özelliği…

ÖNEMLİ MESAJLARI KAYDETME

Herhangi bir sohbetteyken kaydetmek istediğiniz mesajın üzerine parmağınızı basılı tutup yukarıda çıkan yıldız simgesine dokunursanız mesaj, siz silmediğiniz sürece kayıtlı tutulacaktır. Herhangi bir sohbetteki yıldızlı mesajları görmek için sohbet penceresini açın, kişinin adına dokunarak sohbet bilgisini açın ve aşağıdaki seçeneklerden yıldızlı mesajlara dokunun.

mesaj-kaydetme

ÖNCEKİ MESAJI ARATARAK BULMA

WhatsApp'ın oldukça kullanışlı bir arama çubuğu bulunuyor. Bu arama çubuğunu kullanarak herhangi bir sohbetteki herhangi bir mesajı kolaylıkla bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bulmak istediğiniz mesajda geçen bir kelimeyi arama çubuğuna yazmak.

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SOHBET SABİTLEME

Android kullanıcıları, ana sayfadayken herhangi bir sohbetin üzerine parmağını basılı tuttuktan sonra yukarıda çıkan raptiye ikonuna dokunarak sohbeti üst satıra sabitleyebilirler. iOS kullanıcıları ise sohbeti sol kaydırdıktan sonra raptiye ikonuna dokunmaları gerekiyor.

sabitleme

GALERİDE WHATSAPP GÖNDERİLERİ GÖZÜKMESİN

WhatsApp’dan gelen fotoğrafların her biri galerinize kaydolur ve galerinizi oldukça karmaşık bir hale getirebilir. Bunu engellemek için WhatsApp'ın Ayarlar menüsünden Sohbet seçeneğine gidin. Android'de ‘Medyayı galeride göster', iOS'te ise ‘Kamera rulosuna kaydet' seçeneğini deaktif duruma getirin. Artık WhatsApp fotoğraf ve videolarınız galeride görüntülenmeyecek.

galeriden-gizleme

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Son Güncelleme: 29.12.2018 13:20
Anahtar Kelimeler:
WhatsApp
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