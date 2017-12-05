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WhatsApp’da bu mesajı kesinlikle açmayın!

WhatsApp'da gezen tehlikeli linklere durmaksızın yenisi ekleniyor. Son dakika gelişmesine göre geçtiğimiz aylarda tehlike saçan virüslü bir link yeniden paylaşılmaya başladı.

05 Aralık 2017 Salı 18:18
WhatsApp’da bu mesajı kesinlikle açmayın!
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Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp’da virüslü link tehlikesi yeniden hortladı. Sahte bir URL'le hazırlanan WhatsApp linki WhatApp'ın yeni renklerinin kullanılabilir olduğunu duyuruyor ve sizi farklı bir sayfaya yönlendiriyor. Yeni renklerin kullanılabileceğini gösteren link sahte şekilde kril alfabesiyle oluşturulmuş olduğundan kullanıcıların dikkatini çekmiyor.

CHROME UZANTISI YÜKLEMENİZİ İSTİYOR

Renkli WhatsApp'ın masaüstü bilgisayarlarda kullanılabilir olduğunu gösteren mesaj BlackWhats adlı Chrome uzantısının sayfasına yönlendiriyor. Bu uzantının puanları sahte şekilde yüksek tutulmuş olsa da kişisel güvenliği tehdit eden öğeler içerdiğinden Google tarafından sistemden kaldırıldı. Uzantı sistemden kaldırılsa da aynı yöntemle yapılacak diğer dolandırıcılıklar için tehlike sürüyor.

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