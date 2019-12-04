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Whatsapp’ta silinen mesajlar nasıl geri getirilir?

Popüler sohbet uygulaması Whatsapp tüm dünyada milyonlarca akıllı cep telefonu kullanıcısı tarafından kullanılıyor. Android ve iPhone'daki en popüler sohbet uygulaması Whatsapp’ta silinen mesajları geri getirebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte WhatsApp'da silinen mesajları geri getirme yöntemi...

04 Aralık 2019 Çarşamba 11:15
Whatsapp’ta silinen mesajlar nasıl geri getirilir?

iPhone cihazları ve Android platformunda dünyanın en popüler sohbet uygulaması olan Whatsapp için silinen mesajları geri getirme kılavuzu…

iPHONE’DA WHATSAPP MESAJLARINI GERİ GETİRME

Ne yazık ki Whatsapp’ın iPhone versiyonu mesajları otomatik olarak saklamıyor. iPhone’da mesajlarınızı saklayıp geri getirebilmek için iCloud yedekleme özelliğini kullanmanız gerekiyor. Bunun için WhatsApp Ayarları > Sohbet Ayarları > Sohbet Yedeği'ne gidip ve “Şimdi Yedekle”yi seçerek sohbetlerinizin yedeğini alabilirsiniz. Ayrıca, yine Sobet Yedeği ekranında “Otomatik Yedekleme” özelliği ile sohbetlerinizin bellirli aralıklarla otomatik olarak yedeklenmesini sağlayabilirsiniz.

iCloud yedekleme seçeneğini aktifleştirdiyseniz mesajlarınızı geri getirmek istediğiniz uygulamay kaldırığ Whatsapp’ı App Store’dan yeniden yükelemeniz gerekiyor. Ancak uygulamayı kaldırmadan önce WhatsApp Ayarları > Sohbet Ayarları > Sohbet Yedeği kısmına giderek sohbet geçmişinizin bir yedeği olup olmadığını kontrol edin.

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ANDROİD’DE SİLİNEN WHATSAPP MESAJLARINI GERİ GETİRME

Android cihazlarında Whatsapp, mesajlarınızı her sabah otomatik olarak yedekler. Mesajlarınızın saklandığı son yedeğinizi yüklemek için Whatsapp’ı kaldırıp yeniden yüklemeniz gerekiyor. Yeniden kurulam sırasında Whatsapp mesaj yedinizi bulacak ve size yüklemek isteyip istemediğinizi soracak. “Geri Yükle” seçeneğine tıklayarak silinen mesajlarınızı geri getirebilirsiniz. Eğer yeni kurulum sırasında geri yükleme seçeneği gelmiyorsa SD kartınız veya sohbet geçmişiniz bozulmuş, yedekleriniz çok eski olabilir veya sohbetlerinizi yedeklediğiniz telefon numarası başkadır. Bu durumda mesajları geri getirme mümkün değildir.

Anahtar Kelimeler:
WhatsApp
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