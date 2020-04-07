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Whatsapp’tan mesaj paylaşmak zorlaşıyor

Mobil mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp, koronavirüs salgınıyla ilgili yalan ve manipülatif haberlerin yayılmasını önlemek için paylaşımları kısıtlama kararı aldı

07 Nisan 2020 Salı 15:04
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Whatsapp’tan mesaj paylaşmak zorlaşıyor

Mobil mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp, koronavirüs salgınıyla ilgili yalan ve manipülatif haberlerin yayılmasını önlemek için paylaşımları kısıtlama kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, artık alınan mesajların sadece tek bir kişiye yönlendirilebileceği bildirildi. Şimdiye kadar bir mesajın aynı anda beş kişiye birden gönderilebilmesi mümkündü.

Facebook’a ait olan WhatsApp’te yazılan mesajlar, uçtan uca şifreleme özelliği nedeniyle şirket tarafından kontrol edilemiyor. Metnin içeriği, sadece yazarı ve gönderilen kişi tarafından görülebiliyor. Şirket, bu nedenle yalan haberlere doğrudan müdahale edemediklerini, genel olarak mesajların paylaşılmasını güçleştirme yolunu seçtiklerini bildirdi.

Şirket, yalan haberle mücadele kapsamında ilk adımları geçen yıl atmaya başlamış, sık paylaşılan mesajların tespiti ve mesajın gönderilebildiği kişi sayısının beş ile sınırlanması gibi önlemler alınmıştı.

Anahtar Kelimeler:
WhatsAppKoronavirüs
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