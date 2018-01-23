Wifi şifresi nasıl değiştirilir?

Modeminizi ilk kez kurduğunuzda veya daha sonra modeminizin/router'ınızın şifresini değiştirmek isterseniz yapmanız gereken işlemler merak ediliyor. Wi-Fi şifresi internet ağınıza kötü niyetli kişilerin sızmaması için ve kota gibi konularda sürprizlerle karşılaşmamanız için önem taşıyor. İşte Wi-Fi şifresi nasıl değiştirilir sorusunun cevabı…

MODEM ŞİFRESİ, WIFI ŞİRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Airties marka router’larda WiFi şifresini değiştirmek için önce router’ın kullanıcı arayüzüne oturum açın (önceki adımda belirttiğimiz gibi). Airties router’ların IP adresi olarak 192.168.2.1’i kullanıyor.

Oturum açtıktan sonra “Kablosuz” ana menüsünün altından “Kablosuz Ağ Ayarları” üzerine tıklayın. Açılan ekranda “Kablosuz Ağ Adı (SSID)” bölümüne yeni bir kablosuz ağ adı yazarak, WiFi ağınızın adını değiştirebilirsiniz.

Güvenlik seçeneğinden WPA/WPA2’yi seçin ve “Parola” alanına en az sekiz karakterden oluşan bir parola girerek Kaydet üzerine tıklayın. Hepsi bu kadar, WiFi ağınızın şifresini değiştirmiş oldunuz. Bu adımdan sonra WiFi ağınıza bağlı tüm cihazları bu yeni şifreyle tekrar bağlamanız gerekecek.

Zyxel marka modemlerde ise, web tarayıcınızın adres satırına 192.168.1.1 yazın ve Enter’a basın. Daha önce değiştirmediyseniz, kullanıcı adı ve şifre olarak admin ve ttnet’i kullanmayı deneyin.

Giriş yaptıktan sonra “Ağ ayarı” bölümüne gelip, menüden “Kablosuz” üzerine tıklayın. Şimdi sayfayı aşağı doğru biraz kaydırın ve “Otomatik olarak şifre oluştur” yazısının yanındaki işareti kaldırın. Artık “Şifre” alanına kendi belirlediğiniz şifreyi girebilirsiniz.

TP-Link modemlerin arayüzüne çoğunlukla web tarayıcınızın adres çubuğuna 192.168.1.1 yazarak ve Enter’a basarak ulaşabilirsiniz. Kullanıcı adı ve ve şifre olarak admin yazın ve giriş yapın.

“Arayüz Ayarları” üzerine tıklayın ve “Kablosuz” başlığına tıklayın. Modeminizin modeline görecekleriniz biraz değişebilse de, “WPA-PSK/WPA2-PSK” güvenlik seçeneğini aktif hale getirmeniz gerekiyor. Bu sayfada SSID bölümünde kablosuz ağınızın adını değiştirebilir, Ön Paylaşım Anahtarı bölümünde kablosuz ağınızın şifresini belirleyebilirsiniz. Tahmin edilmeyecek bir şifre belirledikten sonra Kaydet düğmesine tıklayın.