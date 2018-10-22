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Winamp efsanesi bugün resmen geri döndü!

Winamp'ın yıllar sonra gelen yeni sürümü, internete sızmasının hemen ardından, erkenden indirmeye sunuldu!

22 Ekim 2018 Pazartesi 10:25
Winamp efsanesi bugün resmen geri döndü!

Winamp 5.8'in internete sızmasından sonra geliştirici firma Radionomy, yazılımı erkenden yayınlama kararı aldı.

Radionomy, efsane müzik çalma yazılımı Winamp'ı masaüstü ve mobil için tekrar yayınlayacağını bu hafta duyurmuştu.

Böylece 2014'ten beri güncellenmeyen Winamp, küçük bir güncellemeyle tekrar indirmeye sunulacaktı. Haberin internette duyulmasıyla birlikte güncellemenin beta sürümü, kullanıcılar arasında dolaşmaya başladı.

Firma ise sahte Winamp kopyalarının indirilmesini engellemek için yayın tarihini erkene aldı ve Winamp'ı resmi sitesi üzerinden indirmeye sundu.

Siteye baktığımızda Winamp'ın bir müzik çalıcısı olmaktan öteye giderek Spotify gibi bir platforma dönüşebileceğinin ipuçlarını görüyoruz. Web sitesinin alt tarafındaki "cast, play, sell" kelimeleri, bu olasılığın yüksek olduğunu gösteriyor.

Firma sitesinde, Winamp'ı geliştirirken hiçbir lamaya zarar vermediğini de vurgulamadan geçmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
WinampYeni SürümTeknolojiHaber
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