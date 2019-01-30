Windows 7 kullanmaya devam edenlere bir kötü haber daha

Şirket, Windows Media Player desteğini bu işletim sistemi sürümüne özel kaldırmayı planlıyor.
Dosya açıklamasında değiştirilen ifadeler, Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 için medya oynatıcılarına yeni dosya tanımlarının yayınlanmayacağını ortaya koyuyor.
Söz konusu servisin durdurulmasının Windows 10 işletim sisteminde yüklü Windows Media Player sürümlerini etkilemediğini belirtmek gerekiyor. Dahası; söz konusu değişikliğin oynatma, içerik içerisinde gezinme ve internet üzerinden içerik oynatma gibi temel işlevleri etkilemeyecek olması, eski işletim sistemlerini kullanan kişiler tarafından değişikliğin fark edilmemesine dahi sebep olabilir.