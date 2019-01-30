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Windows 7 kullanmaya devam edenlere bir kötü haber daha

Microsoft'un kullanıcı sayısını azaltmaya çalıştığı Windows 7'yi kullanmakta ısrar edenlere bir kötü haber daha geldi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 10:53
Windows 7 kullanmaya devam edenlere bir kötü haber daha

Şirket, Windows Media Player desteğini bu işletim sistemi sürümüne özel kaldırmayı planlıyor.

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MicrosoftWindows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 için Windows Media Player'a ait bir özelliği kaldırmaya karar verdi. Windows Latest tarafından fark edilen değişikliğe Microsoft'un 26 Ocak tarihinde sessiz sedasız güncellediği bir destek dosyasında rastlanılabiliyor. 

Dosya açıklamasında değiştirilen ifadeler, Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 için medya oynatıcılarına yeni dosya tanımlarının yayınlanmayacağını ortaya koyuyor.

Söz konusu servisin durdurulmasının Windows 10 işletim sisteminde yüklü Windows Media Player sürümlerini etkilemediğini belirtmek gerekiyor. Dahası; söz konusu değişikliğin oynatma, içerik içerisinde gezinme ve internet üzerinden içerik oynatma gibi temel işlevleri etkilemeyecek olması, eski işletim sistemlerini kullanan kişiler tarafından değişikliğin fark edilmemesine dahi sebep olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
MicrosoftWindows 7Windows Media PlayerTeknolojiHaber
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