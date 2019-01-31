Yukarıdaki fotoğrafa dikkatlice bakın. Xiaomi ürün yöneticisi Wang Teng Thomas,sosyal medya hesabından farklı tasarımlara sahip Xiaomi telefonların fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı ilginç kılan ise sol alt kısmında bulunan “Shot on MI AI PENTA CAM” yazısı oldu. Yani fotoğraf beş arka kameraya sahip Xiaomi modeliyle çekilmiş olabilir.
Farklı özellikleri kullanan sensörler ile cihazların telefon kabiliyeti elbette artacak; ancak 5 kameralı telefonu ilk hangi şirket piyasaya sürecek; işte bu merak konusu.
Xiaomi bu kez 5 kameralı telefon yapıyor!
Çinli telefon üreticisi Xiaomi, telefonlarda kamera yarışında 'ben de varım' diyor ve 5 kameralı telefonu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Yukarıdaki fotoğrafa dikkatlice bakın. Xiaomi ürün yöneticisi Wang Teng Thomas,sosyal medya hesabından farklı tasarımlara sahip Xiaomi telefonların fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı ilginç kılan ise sol alt kısmında bulunan “Shot on MI AI PENTA CAM” yazısı oldu. Yani fotoğraf beş arka kameraya sahip Xiaomi modeliyle çekilmiş olabilir.