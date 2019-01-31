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Xiaomi bu kez 5 kameralı telefon yapıyor!

Çinli telefon üreticisi Xiaomi, telefonlarda kamera yarışında 'ben de varım' diyor ve 5 kameralı telefonu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

31 Ocak 2019 Perşembe 17:05
Xiaomi bu kez 5 kameralı telefon yapıyor!

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Nokia'nın 5 kameralı Nokia 9 PureView model telefonunu yakında satışa sunacağı ve bu telefonun en önemli özelliğinin 5 kameralı yapısı olduğu artık bilinen bir gerçek. Bugüne kadar Nokia'nın bu telefonu haricinde 5 kameralı bir telefonu hiç duymamıştık; ancak Xiaomi tarafından gelen haberler işin rengini biraz değiştirecek gibi; zira Çinli üretici de kendi 5 kameralı telefonunu yapıyor. En azından şirkete yakın kaynakların iddiası bu yönde.

Yukarıdaki fotoğrafa dikkatlice bakın. Xiaomi ürün yöneticisi Wang Teng Thomas,sosyal medya hesabından farklı tasarımlara sahip Xiaomi telefonların fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı ilginç kılan ise sol alt kısmında bulunan “Shot on MI AI PENTA CAM” yazısı oldu. Yani fotoğraf beş arka kameraya sahip Xiaomi modeliyle çekilmiş olabilir.

Farklı özellikleri kullanan sensörler ile cihazların telefon kabiliyeti elbette artacak; ancak 5 kameralı telefonu ilk hangi şirket piyasaya sürecek; işte bu merak konusu.

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Anahtar Kelimeler:
XiaomiAkıllı Telefon5 Kameralı TelefonTeknolojiHaber
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