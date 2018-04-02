Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114442
ALTIN
171.480
DOLAR
3.9739
STERLİN
5.5929
EURO
4.8983
'Selfie'ni çek, hastalığını öğren!
'Selfie'ni çek, hastalığını öğren!
Hazar Ergüçlü: Oyunculuk hızla yaşlandırıyor
Hazar Ergüçlü: Oyunculuk hızla yaşlandırıyor
'Mutsuzken 1 paket çikolata yerim diyorsanız' bu haber sizin için!
'Mutsuzken 1 paket çikolata yiyebilir...
Yediğimiz her öğünde 114 parça plastik yutuyormuşuz!
Her öğünde 114 parça plastik...
Proteini yüksek, kalorisi düşük cin mısırı geliştirildi!
Bu mısırın proteini yüksek, kalorisi...

Xiaomi'den akıllı dikiz aynası

Daha çok ürettiği akıllı telefonları ile adından söz ettiren Xiaomi, akıllı dikiz aynası modelini tanıttı. İşte Xiaomi Mi Smart RearView ile sürücülere sunulan özellikler...

02 Nisan 2018 Pazartesi 16:14
Xiaomi'den akıllı dikiz aynası

Akıllınan ürünler kervanına dikiz aynaları da katıldı. Xiaomi, 'Xiaomi Mi Smart  RearView' isimli akıllı dikiz aynası modelini tanıttı. 6.86 inç büyüklüğünde 1280x480p dokunmatik bir ekrana sahip olan Xiaomi Mi Smart RearView, sadece siyah renk seçeneğine sahip. 

1280x480p dokunmatik bir ekrana sahip olan cihaz 3 Nisan'da satışa sunulacak.

1280x480p dokunmatik bir ekrana sahip olan cihaz 3 Nisan'da satışa sunulacak.
Aerospace alüminyum malzeme kullanılarak üretilen akıllı dikiz aynası, düşük ışıkta bile çalışmasına imkan sağlayan Sony IMX291 sensörlü bir kameraya ev sahipliği yapıyor. Söz konusu kamera 150 derecelik geniş açıya ve f/1.8 diyafram açıklığı ile de dikkat çekiyor.

Akıllı dikiz aynası, ön ve arka tarafta video kaydı yapılmasına da olanak sağlıyor. Kayıt edilen videoları kullanıcılar mobil uygulama üzerinden de takip edebiliyor.

999 Yuan fiyat etiketine sahip olan (yaklaşık 650 TL) akıllı dikiz aynası 3 Nisan'da satışa sunulacak.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Selfie'ni çek, hastalığını öğren!
'Selfie'ni çek, hastalığını öğren!
Facebook'u bırakmak stresi azaltıyor
Facebook'u bırakmak stresi azaltıyor
WhatsApp'a bomba özellikler geliyor!
WhatsApp'a bomba özellikler geliyor!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim