Xiaomi'den akıllı dikiz aynası

Akıllınan ürünler kervanına dikiz aynaları da katıldı. Xiaomi, 'Xiaomi Mi Smart RearView' isimli akıllı dikiz aynası modelini tanıttı. 6.86 inç büyüklüğünde 1280x480p dokunmatik bir ekrana sahip olan Xiaomi Mi Smart RearView, sadece siyah renk seçeneğine sahip.

1280x480p dokunmatik bir ekrana sahip olan cihaz 3 Nisan'da satışa sunulacak.

1280x480p dokunmatik bir ekrana sahip olan cihaz 3 Nisan'da satışa sunulacak.

Aerospace alüminyum malzeme kullanılarak üretilen akıllı dikiz aynası, düşük ışıkta bile çalışmasına imkan sağlayan Sony IMX291 sensörlü bir kameraya ev sahipliği yapıyor. Söz konusu kamera 150 derecelik geniş açıya ve f/1.8 diyafram açıklığı ile de dikkat çekiyor.

Akıllı dikiz aynası, ön ve arka tarafta video kaydı yapılmasına da olanak sağlıyor. Kayıt edilen videoları kullanıcılar mobil uygulama üzerinden de takip edebiliyor.

999 Yuan fiyat etiketine sahip olan (yaklaşık 650 TL) akıllı dikiz aynası 3 Nisan'da satışa sunulacak.