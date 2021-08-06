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Xiaomi haziranda küresel akıllı telefon pazarında zirveye çıktı

Xiaomi, 2021 Haziran ayında yakaladığı satış başarısıyla dünyanın en çok satış yapan akıllı telefon üreticisi oldu.

06 Ağustos 2021 Cuma 11:55
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Xiaomi haziranda küresel akıllı telefon pazarında zirveye çıktı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, küresel akıllı telefon pazarındaki yükselişini sürdürüyor. Counterpoint Research verilerine göre; Çinli üretici, geçtiğimiz haziran ayında küresel satışlarda Samsung ve Apple'ı geride bırakmaya başararak önemli bir başarıya imza attı.

Dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Apple, Çinli Xiaomi'nin gerisine düştü. Çinli Xiaomi, ikinci çeyrekte Apple'ı geride bırakarak 2. sıraya yükseldi.

CNBC'de yer alan habere göre liderliği elinde tutan Samsung'un arkasında bulunan Xiaomi, haziran ayında satışlarını yüzde 26 artırdı.

Verilere göre haziranda Xiaomi'nin pazar payı yüzde 17,1 olurken onu Samsung yüzde 15,7, Apple ise yüzde 14,3 ile takip etti. Çinli şirketin zirveye çıkmasında Vietnam'da artan corona virüs vakaları nedeniyle Samsung'un yeterli üretim yapamamasının da etkisi olduğu ifade ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Xiaomi
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