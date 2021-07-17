Yandex, filmleri hem çevirecek hem seslendirecek bir teknoloji üstünde çalışıyor

Yandex yetkilileri video, film ya da dizilerin içeriğini izleyen kişinin seçeceği dile çevirecek bir yazılım prototipi üstünde çalıştıklarını söyledi. Anlattıklarına göre söz konusu teknoloji ile videoların içeriği hem çevrilecek hem de yapay zeka sayesinde bu içeriğin seslendirmesi yapılacak.

Yandex yetkilileri üstünde çalıştıkları teknolojiye ilişkin, “Video içeriklerininin tüketimi ve üretimi son yıllarda çok hızlı bir biçimde artıyor. Bu durum pandemiden önce de böyleydi, fakat geride bıraktığımız iki yıl bu eğilimi iyice hızlandırdı” diyor.

Ayrıca, video ya da filmlerin çevirileri sağlanmamış olsa da insanların onları istedikleri dilde izlemesini amaçladıklarını belirtiyor. Yandex yetkilileri, şu an üstünde çalıştıkları prototipin, videonun sadece Rusçadan İngilizceye çevrilmesine olanak verdiğini de ekliyor.

Hedefleri sorulduğundaysa Yandex yetkilileri, ileride seslendirmeye gerçekçilik katmak adına yapay zeka ile yaratılacak seslendirmelere duygu gibi faktörlerin de ekleneceğini söylüyor.