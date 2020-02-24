Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu

Son dönemde adını sıkça duyduğumuz yapay zeka gelişmeye ve geliştikçe de hayatımızı değiştirmeye devam ediyor. Yapay zeka bu sefer hastalıklara çare olmaya aday.



Bilim insanları, dünyanın en tehlikeli bakterileri arasında yer alan ve tüm ilaçlara direnç geliştirmiş bir bakteri türünü öldürecek antibiyotiği yapay zeka kullanarak bulduklarını açıkladı.



BBC'de yer alan habere göre, Söz konusu antibiyotik mevcut antibiyotiklerden farklı bir yapıya sahip.

Antibiyotik öğrenme özelliğine ev sahipliği yapan bir yapay zekanın eczacılıkta kullanılan bileşiklerin yer aldığı dijital bir kütüphaneyle beslenmesi sonucu bulundu.



Aynı habere göre, Antibiyotiğin Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen en acil ilaca ihtiyaç duyulan üç patojenden ikisi olan acinetobacter baumanii ve enterobacteriaceae bakterilerini öldürdüğü tespit edildi.

Yeni antibiyotiğin bulunması için araştırmacılar bakterileri öldüren molekülleri yapay zekaya öğretti. Bunun için yaklaşık 2 bin 500 ilaç ve doğal bileşik kullanıldı.



Araştırmayı yürüten bilim ekibi adına açıkalamalarda bulunan Regina Barzilay, ilk defa bu şekilde bir ilaç geliştirildiğini açıkladı.



Araştırmacılar ilaca, 2001: Bir Uzay Yolculuğu filmindeki robot Hal'ın isminden yola çıkarak Halicin adını verdi.