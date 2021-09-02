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Yapay zeka ile COVID-19 testi geliyor

Oxford Üniversitesi uzmanları, virüsü tespit edebilen ve boğaz veya burun örneği olmadan 10 dakika gibi kısa bir sürede sonuç verebilen yapay zeka tabanlı bir test geliştirdiklerini iddia ediyor.

02 Eylül 2021 Perşembe 16:17
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Yapay zeka ile COVID-19 testi geliyor

72 bin hasta üzerinde CURIAL-Rapide olarak bilinen test yüzde 99,7 oranında doğru sonuç verdi.

Araştırmacılar, testin şu anda en yaygın kullanılan hızlı testten 5 kat daha fazla doğruluk payına sahip olduğunu bildirdi.

Sistem enfekte hastaların daha erken tespit edilmesini sağlıyor.

Yeni test sadece 10 dakikada tanı koyabiliyor.

Oxford’lu uzmanlar, CURIAL-Rapide'ın bazı hastanelerin sonuçları başka yere göndermesine gerek kalmayacağını küçük hastanelerde 'özellikle büyük bir fark' yaratabileceğini söyledi.

Test nasıl çalışıyor

AI testi, viral enfeksiyon belirtileri aramak için rutin kan testleri ve kalp hızı ve kan basıncı gibi hayati belirtileri kullanıyor.

Oxford ekibi, ulusal bir sunum için Sağlık Bakanlığı'na fon başvurusunda bulundu.

Cihaz, Aralık ve Mart ayları arasında Oxford, Birmingham, Portsmouth ve Bedfordshire'daki beş hastanede denendi.

Oxford Üniversitesi Hastaneleri NHS Foundation Trust'ta acil tıp araştırması baş danışmanı Dr Alex Novak, sonuçların 'heyecan verici' olduğunu söyledi.

Son Güncelleme: 02.09.2021 16:27
Anahtar Kelimeler:
Yapay ZekaCOVID19 TestiOxford Üniversitesi
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