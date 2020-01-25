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Yapay zeka sömürge koloniler yaratacak

‘Elinizde veri varsa bir ülkeyi askersiz ele geçirebilirsiniz’ diyen Harari: İsrailli yazar Yuval Harari, dünyanın ABD ve Çin liderliğinde bir yapay zeka savaşının ortasında olduğunu belirterek, “Bu yarışa ayak uyduramayan ülkeler ya iflas edecek ya da sömürge veri kolonisi haline gelecek” dedi.

25 Ocak 2020 Cumartesi 10:54
Yapay zeka sömürge koloniler yaratacak

Sapiens, Homo Deus ve 21. Yüzyıl için 21 Ders kitaplarının yazarı İsrailli tarihçi ve fütürist Yuval Harari, şu anda dünyanın ABD ve Çin liderliğinde bir yapay zeka savaşının tam ortasında olduğunu belirterek, “Eğer elinizde yeteri kadar veri varsa bir ülkeyi ele geçirmek için o ülkeye asker göndermenize gerek yok. Bu yarışa ayak uyduramayan ülkeler ya iflas edecek ya da sömürge veri kolonisi haline gelecek” dedi.

BİLİM KURGU DEĞİL

Harari, bu yıl Davos'ta 50'ncisi gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, yapay zeka devriminin sadece sınıflar arasında değil ülkeler arasında da öngörülemeyen bir eşitsizlik yaratacağını belirterek, şöyle konuştu:

Yapay zekanın yaratacağı eşitsizlik nedeniyle insanlığın dijital diktatörlük tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını söyleyen Harari, “Bu bir bilim kurgu filmi senaryosu değil” dedi.

“19. yüzyılda nasıl İngiltere ve Japonya sanayileşmeyi başlattıysa, eğer dikkatli olmazsak aynısı 21. yüzyılda ABD ve Çin tarafından tekrarlanacak. Şu anda robotların insanlara rakip olduğu bir bilim kurgu filminin senaryosunu konuşmuyoruz; tüm dünyanın dengesini bozacak bir durumdan bahsediyoruz. Eğer yararlarını ve gücünü dağıtacak önlemler alamazsak, yapay zeka birkaç yüksek teknoloji merkezinin aşırı zenginleşmesine neden olacak. Bu yarışın dışında kalan ülkeler ise iflasa ya da sömürge olmaya mahkum olacak.”

Harari, yapay zekanın yaratacağı eşitsizlik nedeniyle insanlığın şu anda dijital diktatörlüğün yükselişi tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını vurguladı.

George Soros

DENKLEM BASİT

Harari, “Bu tehlike, 21. yüzyılda yaşamın tanımlayıcı denklemi olabileceğini düşündüğüm basit bir denklem şeklinde ifade edilebilir: Biyolojik bilgi çarpı bilgisayar gücü çarpı data, eşittir insanları hackleme yeteneği” dedi.

Diktatörlerle mücadeleye 1 milyar dolar bağışlayacak

Dünyada “renkli devrim” olarak bilinen olayların finansörü olarak tanınan milyarder yatırımcı ve Open Society Foundation (Açık Toplum Vakfı) Başkanı George Soros “diktatörlerle mücadele” için 1 milyar dolar sözü verdi. Soros, bağışı dünya genelindeki “mevcut ve gelecek” diktatörler tarafından yönetilen bir dünyada sivil toplumların erozyonuna karşı ve iklim kriziyle mücadele çalışmaları kapsamında yeni bir üniversite ağına yapacağını söyledi. Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Soros, insanlığın bir dönüm noktasında olduğunu ve gelecek yılların ABD Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Şi Cinping gibi liderlerin kaderini tayin edeceğini ve aynı zamanda dünyanın kendi kaderini de belirleyeceğini söyledi.

Son Güncelleme: 25.01.2020 10:56
Anahtar Kelimeler:
Yapay Zeka
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