Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94363
ALTIN
255.271
DOLAR
6.6096
STERLİN
8.4710
EURO
7.6750
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Yapay Zekadan Yeni Bir Hamle Daha
Yapay Zekadan Yeni Bir Hamle...
YouTube'un Resim İçinde Resim Özelliği Masaüstüne de Geliyor
YouTube'un o özelliği masaüstüne de...
Google Asistan Artık İki Dili Aynı Anda Anlayabilecek
Google Asistan Artık İki Dili...
Bilim İnsanları, Esnek Ekranlı Rulo Tablet Ürettiler
Bilim İnsanları, Esnek Ekranlı Rulo...

Yapay Zekadan Yeni Bir Hamle Daha

Çinli bilim insanlarının geliştirdiği yapay zeka sistemi beyin hasarlarının tanımlanması konusunda doktorlara yardım edecek.

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:39
Yapay Zekadan Yeni Bir Hamle Daha

Çin'de bilim insanları ve doktorların birlikte geliştirdiği yapay zeka sistemi, beyin hasarlarının tanımlanmasında kullanılacak. 

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Bilimleri Akademisinden bilim insanları ve Çin Halk Kurtuluş Ordusundan doktorların 5 yıldır üzerinde çalıştıkları yapay zeka sistemi, beyin hasarı oluşan kişilerde bunun tanımlanması ve değerlendirilmesinde doktorlara yardım edecek.

Özellikle bilinç kaybı ve bozukluğu (DOC) yaşayan hastaların, bilinçlerini yeniden kazanmasında önemli rol oynaması beklenen sistem, beynin farklı bölümlerindeki yapıların birbiriyle iletişim kurmak için oluşturduğu ağları görüntüleyerek bu görüntüye dayalı kıymetlendirme yapıyor. 

Yapay zeka, bugüne kadar bilinç bozukluğu yaşayan 63 hastadan 10 binlerce görüntüyü inceledi, bilinci geri gelebilecek ve gelemeyecek hastaları yüzde 88 oranında doğru teşhis edebildi.

Çalışmayı yöneten Song Ming, beynin çalışması sırasında birçok bölgenin birlikte hareket ettiğini ve iletişim ağları oluştuğunu dile getirdi.

Doktorların beyindeki iletişim ağlarının bilinç bozukluğu ile doğrudan bağlantısını göremediğini ve yapay zekanın bu hastalığı anlamak için yeni ipuçları sağlayabileceğini aktaran Song, yapay zekanın, tam değerlendirme yapmasını ve beyin yaralanmaları konusunda ön bilgi sağlayabilmesini umduklarını bildirdi.

Song, bununla birlikte, yapay zeka modelinin geçerli ve güvenilir bir sistem olabilmesi için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.

Çalışma uluslararası eLife dergisinde yayınlandı. 

Bilinç bozukluğu yaşadıktan sonra bir kısım hastalar, yatalak kalabiliyor veya bitkisel hayata girebiliyor.

Çin’de beyin travması, darbe alma ve diğer beyin hastalıklarının neden olduğu 500 binden fazla hastanın kronik DOC yaşadığı belirtiliyor. Bununla birlikte her yıl 70 bin ila 100 bin yeni vakanın ortaya çıktığı kaydediliyor. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Yapay ZekaBilim InsanlarıBeyin HasarlarıSağlıkTeknolojiHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erkekler online flörtte emojileri kadınlardan daha çok kullanıyor
Erkekler online flörtte emojileri kadınlardan daha çok kullanıyor
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
YouTube'un Resim İçinde Resim Özelliği Masaüstüne de Geliyor
YouTube'un Resim İçinde Resim Özelliği Masaüstüne de Geliyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim