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Yapay zekaya kokuları öğreniyor

Google yapay zeka konusunda önemli bir adım daha attı. Google, yapay zekaya moleküler yapılara dayanarak kokulara tanımlamayı öğretiyor.

29 Ekim 2019 Salı 12:20
Yapay zekaya kokuları öğreniyor

On yıllardır parfümcüler ve bilim insanları, moleküllerin yapısı ve kokuları arasındaki ilişkiyi çözmeye çalışıyor. Bilim insanları ışık dalga boyunu inceleyerek rengini söyleyebilirken, koku için moleküle bakarak kokusunu belirlemeleri pek mümkün değil. Google Brain Ekibi araştırmacıları ise bu durumu değiştirmeyi ümit ediyor. Arxiv’de yayınlanan bir makalede ekip, yapay zekayı kokuları tanımaya eğitiyor.

Araştırmacılar, parfümcüler tarafından belirlenen yaklaşık 5.000 molekülden oluşan bir veri tabanı kurdular ve bu veri tabanında kokuların her biri etiketlendi. Ekip, bu veri tabanının üçte ikisini kullanarak, yapay zekayı moleküller ile etiketlerini ilişkilendirmek için eğitti. Daha sonra kalan kokular yapay zekayı test etmek için kullanıldı ve bu test başarı ile tamamlandı. Algoritmalar, moleküllerin kokularını yapılarına göre tanımlamayı başardı.

Wired’ın da belirttiği üzere bazı ayrıntılar söz konusu ve bunlar da koku bilimini zorlaştıran noktaları oluşturuyor. Öncelikle ilk problem, insanların kokuları farklı tanımlayabilmelerinden kaynaklanıyor. Örneğin aynı koku bir kişi tarafından “ağaçsı” gibi tanımlanabilirken, bir başka kişi tarafından “topraksı” olarak tanımlanabiliyor. Bazen moleküller aynı atomlara ve bağlara sahip olmalarına rağmen birbirlerinin zıttı olarak dizildiklerinden dolayı farklı kokulara sahip olabiliyorlar. Bunlar kiral çiftler olarak tanımlanıyor ve kimyon ile nane bunun örneklerinden sadece biri.

Yine de Google araştırmacıları yapay zekayı belirli molekülleri kokularıyla ilişkilendirmek için eğitmenin önemli bir ilk adım olduğunu belirtiyor. Bu araştırma kimya, insan besinleri, algısal sinir bilimi ve yapay kokuları nasıl oluşturacağımız konusunda büyük bir etki yaratabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Yapay Zeka
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