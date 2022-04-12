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Yargılama sistemini yapay zeka denetleyecek

Malezya'nın pilot uygulama kapsamında Sabah ve Sarawak eyaletlerindeki mahkemelerde yapay zeka yargılama sistemini denemeye başladığı bildirildi.

12 Nisan 2022 Salı 13:34
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Yargılama sistemini yapay zeka denetleyecek

DoNotPay avukat mobil uygulaması, Estonya'daki küçük iddiaları değerlendiren robot hakimler, Kanada'daki robot arabulucular, Çin'deki yapay zeka hakimleri ve Malezya'nın yapay zeka yargılama sistemini denemeye başlamasıyla birlikte adalet sisteminde yapay zeka kullanımı birçok ülkede hızla yayılmaya devam ediyor.

Yetkililer, yapay zeka tabanlı yargılama sistemlerinin cezaları daha tutarlı hale getirdiğini, davalardaki yığılmaları hızlı ve daha masrafsız bir yolla temizlediğini, tarafların uzun, pahalı ve stresli davalardan kaçınmasına yardımcı olabileceğini ifade ediyor.

Malaymail'in haberine göre, Malezya federal makamları, mahkemelerde ne şekilde kullanılacağı tam olarak kesinleşmemiş olsa da "yargı kalitesini artırabileceğini" ifade ettikleri yapay zeka cezalandırma sistemleriyle ilgili ülke genelindeki denemelerini bu ay tamamlamayı hedefliyor.

Bu kapsamda kamu firması "Sarawak Information Systems" tarafından geliştirilen yapay zeka yargılama sistemi, pilot bölgeler Sabah ve Sarawak'taki mahkemelerde denenmeye başlandı.

Federal Mahkeme Baş Yargıç sözcüsü, mahkemelerdeki yapay zeka kullanımının "hala deneme aşamasında" olduğunu belirtirken, sistemin işleyişine dair daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

Yaklaşık 20 yıllık avukat olan Hamid İsmail, Sabah eyaletinde yargılanan müvekkilinin yapay zeka tarafından mahkum edilmesinin şaşkınlığını yaşadığını ifade etti.

Hamid, Sabah ve Sarawak'taki mahkemelerin pilot uygulama kapsamında yapay zeka sistemini test ettiğini bildiğini, ancak söz konusu teknolojinin avukatlar, yargıçlar ve halk sistemi tam olarak anlamadan kullanılmasından rahatsız olduğunu söyledi.

Deneyimli avukat, teknolojinin kullanımı konusunda karar alıcıların meslek profesyonelleriyle yeterli istişarelerde bulunmadığını belirtti.

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