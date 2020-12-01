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Yarım yüzyıllık problem yapay zeka ile çözüldü

Biyolojinin en büyük problemlerinden biri yapay zeka ile çözüldü. Bir proteinin, nasıl benzersiz bir üç boyutlu şekle katlandığını tahmin etmek bilim insanlarını yarım yüzyıldır uğraştıran bir konuydu.

01 Aralık 2020 Salı 14:04
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Yarım yüzyıllık problem yapay zeka ile çözüldü

Uzmanların yaptığı açıklamaya göre, biyolojinin en büyük problemlerinden biri, çoğunlukla yapay zeka desteği ile çözüldü. 
  
Bir proteinin, nasıl benzersiz bir üç boyutlu şekle katlandığını tahmin etmek bilim insanlarını yarım yüzyıldır uğraştıran bir konuydu. 
  
İngiliz yayın kuruluşu BBC’de yer alan habere göre, Londra merkezli yapay  zeka laboratuvarı DeepMind sorunu büyük ölçüde çözdüklerini ifade etti. 
  
Aynı habere göre, protein şekillerinin daha iyi anlaşılması, hastalığı tedavi etmek için yeni ilaçların geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynayabilecek. 
  
DeepMind'ın geliştirdiği ilerlemenin, Covid-19 da dahil olmak üzere bir dizi hastalığa yönelik araştırmaları hızlandırması bekleniyor. 

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