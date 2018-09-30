Yeni bir asteroid tehlikesi gündemde!

Asteroidin tam boyutu bilinmemekle beraber NASA'ya göre, uzunluğu 70 ila 160 metre arasında olduğu tahmin ediliyor. Sputnik'in, Daily Express'e dayandırdığı habere göre, asteroidin yüksekliğinin ünlü Big Ben veya Londra'daki Ferris Wheel'in yüksekliğini aşabileceğini belirtildi.

Hareket ettiği hız saatte yaklaşık 36.700 mil (saatte yaklaşık 60.000 kilometre) olan SP1'in, dünya ile arasındaki en kısa mesafe 3 Ekim'de gerçekleşecek. Asteroid dünyaya 0.03926 astronomik mesafeden yani Dünya'dan Ay'a olan mesafenin 15 katından daha fazla olan 5.39 milyon kilometrelik mesafeden geçecek.

Bununla beraber geçtiğimiz hafta NASA, Dünya'yı kurtaracak bir proje üzerinde çalıştığını açıkladı. Tabii ki Dünya'yı kurtaracak olarak lanse edilmesi işin biraz kurgusuymuş gibi geliyor ancak gerçekten de bu proje bizler için yararlı olabilir.