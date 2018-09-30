Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99957
ALTIN
231.851
DOLAR
6.0811
STERLİN
7.8343
EURO
7.0621
Bu 5 Besin Kalbi Genç Tutuyor
Bu 5 Besin Kalbi Genç...
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi Gereken 5 Hijyen Konusu
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi...
Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor
Bunları yerken dikkat! Hayati risk...
Whatsapp'ın kurucusunda şok itiraf: Pişmanım!
Whatsapp'ın kurucusundan şok itiraf
Uçan otomobil satışa çıkıyor
Uçan otomobil satışa çıkıyor

Yeni Chromecast duyurulmadan satışa çıktı

Google'ın yeni model Chromecast modeli henüz duyurulmadan önce Best Buy'da satışa çıktı

30 Eylül 2018 Pazar 16:26
Yeni Chromecast duyurulmadan satışa çıktı

ABD'nin en büyük teknoloji perakendecilerinden olan ve bir dönem Türkiye pazarına da giren ancak daha sonra ülkeden çekilen Best Buy büyük bir hata yaptı ve henüz satışa sunulmamış bir ürünü sattı.

Reddit'te GroveStreetHomie ismiyle yer alan bir kullanıcının paylaştığı bilgiye göre Best Buy, henüz duyurulmamış olan Google'ın yeni Chromecast cihazını sattı. 9 Ekim'de Google'ın yapacağı ve yeni Pixel telefonları tanıtacağı etkinlikle duyurulması beklenen yeni Chromecast, böylece satışa çıkmış oldu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Audi Çin'e yatırım yapıyor
Audi Çin'e yatırım yapıyor
Samsung yolsuzluk suçlaması ile karşı karşıya
Samsung yolsuzluk suçlaması ile karşı karşıya
Facebook siber saldırı ile ilgili detayları açıkladı!
Facebook siber saldırı ile ilgili detayları açıkladı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim