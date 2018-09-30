Yeni Chromecast duyurulmadan satışa çıktı

ABD'nin en büyük teknoloji perakendecilerinden olan ve bir dönem Türkiye pazarına da giren ancak daha sonra ülkeden çekilen Best Buy büyük bir hata yaptı ve henüz satışa sunulmamış bir ürünü sattı.

Reddit'te GroveStreetHomie ismiyle yer alan bir kullanıcının paylaştığı bilgiye göre Best Buy, henüz duyurulmamış olan Google'ın yeni Chromecast cihazını sattı. 9 Ekim'de Google'ın yapacağı ve yeni Pixel telefonları tanıtacağı etkinlikle duyurulması beklenen yeni Chromecast, böylece satışa çıkmış oldu.