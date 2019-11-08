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Yeni güncelleme ile can sıkan sorunlar çözüldü!

iPhone kullanıcılarının yaşadığı sorunlar nedeniyle Apple, güncellemeler konusunda oldukça hızlı hareket ediyor. Şirket dün akşam saatlerinde iOS 13.2.2 güncellemesini kullanıcılara sundu. Peki iOS 13.2.2 ile neler değişti? iOS 13.2.2 nasıl yüklenir?

08 Kasım 2019 Cuma 10:53
Yeni güncelleme ile can sıkan sorunlar çözüldü!

iOS 13.2.2 güncellemesi ile birlikte ağırlıklı olarak telefonlarda görülen bir dizi teknik sorun giderildi.

iOS 13.2.2 ile arka planda çalışan uygulamalarda ve birden fazla uygulama çalıştırıldığında yaşanan sorunun giderilmesi herkesi sevindirdi. Zira, iOS 13.2'yi yükleyen kullanıcılar ciddi bir RAM sorunu ile karşı karşıya kaldı.

NELER DEĞİŞTİ?

RAM yönetimindeki hata nedeniyle arka planda birden fazla uygulama çalıştırıldığında kapanıyordu. Buna ek olarak bir telefon görüşmesi sonrasında iPhone'daki sinyalin geçici olarak kesilmesine neden olan sorun giderildi.

Bazı aksesuarlarda şarj işleminin kesintiye uğramasına neden olan sorunda bu güncelleme ile ortadan kaldırıldı. Sunulan yenilikler tam olarak şu şekilde;

YENİ GÜNCELLEME NASIL YÜKLENİR?

Güncellemeyi telefonunuz üzerinden Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu takip ederek indirebilirsiniz. iTunes kullanarak da güncellemeyi yükleyebilmek mümkün.

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