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Yeni iOS'tan bir hata daha

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone modelleri için iOS 13.2'yi geçtiğimiz hafta kullanıma sundu. Dünya genelinde pek çok kullanıcı yeni güncellemenin bir sorunla geldiğini iddia ediyor.

04 Kasım 2019 Pazartesi 11:38
Yeni iOS'tan bir hata daha

Eylül ayı itibari ile iOS 13.1, iOS 13.1.1, iOS 13.1.2 ve iOS 13.1.3 güncellemelerini yayınlayan Apple hala iPhone'lardaki tüm sorunları çözebilmiş değil. 

Apple'ın iPhone modelleri için geliştirdiği yeni işletim sistemi iOS 13 hatalar ile anılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta iOS 13.2'yi kullanıma sunan firma yine pek çok şikayet aldı.  

9to5Mac'te yer alan habere göre, güncellemeyi yükleyen kullanıcılar telefonlarının arka planında çalışan uygulamalardan eski performansı almadıklarını iddia ediyor.  

Aynı habere göre, bunun nedeni büyük olasılıkla bellek yönetimi konusunda cihazların yaşadığı sorunlar. Söz konusu sorunun çözümü ise henüz bulunabilmiş değil. 

Peki Apple kullanıcıları iOS 13.2 yayınlanmadan önce hangi sorunlar ile karşılaşıyordu?

Örneğin geçtiğimiz dönemde yayınlanan  iOS 13.1.3 güncellemesindeki 'AirDrop sorunu' pek çok iPhone kullanıcısını etkilemişti. 

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kullanıcıları söz konusu güncellemeyi yaptıktan sonra ‘iPhone’unuz güncellenene kadar Ultra Geniş Bant kullanılamaz’ uyarısı almaya başlamıştı. 

iOS 13.2 İLE GELEN YENİLİKLER NELER? 

iOS 13.2 güncellemesinin en dikkat çeken yeniliği Deep Fusion kamera teknolojisi. Söz konusu özellik düşük ışıkta fotoğraflarınızın daha kaliteli çıkmasını sağlıyor. 

Yeni güncelleme ile iPhone’lara yeni emoji’ler de geldi. IOS 13.2 ile gelen bir başka yenilik ise dijital asistan Siri'ye gelen gizlilik kontrolü oldu. Artık kullanıcılar Siri etkileşimlerini Apple ile paylaşmama seçeneğine de kavuştu.

iOS 13.2 HANGİ iPHONE'LARA GELDİ?

ABD merkezli teknoloji devi Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13.2'yi desteklemiyor.. Gelin ilk önce güncelleme alacak iPhone modellerine bakalım

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S Plus

iPhone 6 Plus

iPhone 6S

iOS 13.2 GÜNCELLEMESİNİ ALACAMAYACAK iPHONE MODELLERİ HANGİLERİ?

iOS 13 gündellemesini almayacak iPhone modelleri ise iPhone 6 ve iPhone 5. iPhone 'ten daha eski olan modellere olan destek geçtiğimiz yıl yayınlanan iOS 12 ile kesilmişti.

İOS 13 ALAMAYAN İPHONE'LARA ÖZEL GÜNCELLEME

Apple Eylül ayında iOS 13‘ü yayınlamıştı. Ancak bazı iPhone modelleri bu güncellemeyi alamamıştı. Apple o cihazlar için iOS 12.4.2 güncellemesini geçtiğimiz hafta yayınlamıştı. 

Güncelleme ile geçtiğimiz haftalarda bulunan güvenlik açıkları kapatıldı

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