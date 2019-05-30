Yeni iPhone 11'in kamerası işte böyle olacak!

Apple, her yıl olduğu gibi Eylül ayında yeni iPhone modelini tanıtacak. Sabırsızlıkla beklenen telefon hakkında her geçen gün yeni bir detay gün yüzüne çıkıyor. Şimdi de kamera çıkıntısı içermeyen iPhone 11’in görüntüsü Ünlü telefon tasarımcısı Jonas Daehnert tarafından yayınlandı.

BEĞENEN DE OLDU BEĞENMEYEN DE

Akıllı telefonlar için yaptığı tasarımlarla ünlü Jonas Daehnert’in resmi Twitter hesabından paylaşılan görüntü birçok kullanıcıyı arada bıraktı. Kamera çıkıntısına sahip olmayan iPhone 11, kimi tarafından beğenildi, kimi tarafından da pek beğenilmedi.

YENİ MODEL BÖYLE BİR TASARIMA SAHİP OLABİLİR

Gelişen teknoloji ile beraber telefon üreticileri, arka kamera için daha büyük bir alana ihtiyaç duyuyor. Bununla beraber kameralar, çıkıntılı bir tasarıma sahip oluyor. Bu sebeple kamera çıkıntısı içermeyen bir telefon en azından günümüzde pek mümkün gözükmese de 2020 yılında tanıtılacak iPhone’da bu tasarıma sahip bir modelle karşılaşabiliriz.