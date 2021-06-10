Yeni iPhone 13'e dair tüm sızıntılar: Kamerası nasıl olacak?

Apple'nın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı.

iPhone 13'ün tanıtılmasına sadece birkaç ay var.

Digitimes'ın Apple tedarikçilerine dayandırdığını haberine göre yeni iPhone 13 modelinin kamerası bir önceki nesillere göre çok daha iyi olacak.

Apple'ın tedarikçilerine ihtiyaç duyulan aktüatör (VCM) sayısının yüzde 40 daha fazla olacağını söylediği belirtildi.

Ayrıca ortaya çıkan diğer iddialara göre iPhone 12 Max'e özel sunulan optik görüntü sabitleme 13 modellerinde standart olacak. Ayrıca Apple yeni iPhone 13 için 6 parçalı bir lens kullnacak. Bu lens yapısı f/1.8 diyafram açıklığına sahip olacak.

YENİ iPHONE 13 RENGİ NASIL OLACAK?

Şirket son yıllarda iPhone modellerinde renk seçeneklerini artırıyor.

Şimdiye kadar en çok ağırlık kazanan renk iddiası mat siyah olduğu yönünde. Apple'ın bu konuda patent aldığı da ortaya çıkmıştı.

Kaynaklara göre mat siyah iPhone 13 sadece Pro ve Pro Max modellerde sunuluacak.

Ortaya atılan diğer iddialara göre ise pembe, turuncu, bronz ve mor renklerde yeni iPhone'lar görmem mümkün olacak.



Belirtmekte fayda var bunlar sadece iddia.

YENİ İPHONE 13'ÜN BATARYASI

Eleştiri konusu olan iPhone'ların bataryalarına ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı.

Yeni iPhone 13'ün batarya kapasiteleri önceki nesillere göre önemli bir artış yaşayacak.

İddiaların kaynağı ise daha önce sızıntıları doğru çıkan @L0vetodream adlı Twitter kullanıcısı.

Yeni iPhone 13 Pro Max'in bataryası 12'deki versiyona göre 665mAh daha fazla olacak. Bu da yüzde 15'ten fazla bir artış anlamına geliyor.



Tabii ekranlarda 120Hz'ye geçince pil tüketiminin artacağı muhakkak. Yeni bataryalar performans artışına ne kadar katkı sağlar sorusunun cevabını zaman gösterecek.

iPhone 12/12 Pro ve iPhone 13/13 Pro: 2.815 mAh vs 3.095 mAh

iPhone 12 Pro Max ve iPhone 13 Pro Max: 3.687 mAh vs 4.352 mAh

iPhone 12 mini ve iPhone 13 mini: 2.227 mAh vs 2.406 mAh

YENİ İPHONE 13 ÇENTİK

Apple her zamanki gibi ürünü sır gibi saklıyor. Ancak LeaksApplePro hesabı tarafından iPhone 13 Pro'nun son tasarımı paylaşıldı.

Apple'ın çentik kısmını oldukça küçültüğü görülüyor.

Ayrıca arkadaki kamera tasarımı da değişikliğe uğramış durumda. Çıkıntı iPhone 12'ye göre azaltılmış. Öte yandan kamera modülü genişlemiş.

LeaksApplePro'nun iddialarına göre bu sızıntı cihazın neredeyse son hali. Seri üretimde bir iki değişiklik olabilir ancak iddialara göre büyük bir değişiklik beklenmiyor.

Unbox Therapy tarafından paylaşılan videoda yeni iPhone 13 Pro Max'in maketi ortaya çıktı. Yeni modelde çentikler 12. nesile göre daha küçük görünüyor.

Ancak videoda öne çıkan en önemli detay ise arka kameraların büyüklüğü. Maketteki lensler önceki modellere göre çok daha büyük. Bu da yeni iPhone 13 Pro Max'lerin önceki nesillere göre daha iyi fotoğraf çekeceği anlamına geliyor.

Japonya'da tedarik zinciri bloğu Macotakara yeni bir video yayımladı.

Daha önce başarılı sızıntılar yapan Macatakara'nın iddiasına göre Apple yeni iPhone modelinde çentiği küçültecek.

iPhone 12'de 38.83 milimetre olan çentik yeni modelde 26.8 milimetreye küşüyor. Yani Apple'ın eleştirilere neden olan çentiği 1 santimetreden fazla küçülüyor.

Ayrıca 3D prototipe göre ön kameranın yeri de değişiyor. Kamera çentiğin soluna alınıyor.

OLED EKRAN

Şirketin iPhone 13 modelinde ekranlarda köklü bir değişikliğe gideceği belirtildi. Kore merkezli The Elec tarafından ortaya atılan iddiada Apple'ın Samsung'dan 120 Hz LTPO OLED paneli aldığı belirtildi.

Apple'ın tedarik hattı üzerinde yapılan inceleme sonrası ortaya çıkan detay şirketin yeni iPhone'larda enerji tasarrufunu artıracak bir ekran tercih edeceğini ortaya koyuyor.

Yeni nesil amiral gemisi telefonların favori ekranı olan 120 Hz LTPO OLED ekranın en büyük özelliği ekran yenileme hızının ihtiyaca göre değişmesi.

Hertz ya da Hz akıllı telefonların ekranlarını anlatılırken çok kullanılan bir ifade. Bu ifade aslında saniye başına ekrandaki görüntünün yenilenmesi anlamına geliyor. 30 Hz'de ekran 30 kez yenilenirken 120 Hz'de ekran 120 kez yenilenmiş oluyor.

Yenilenme hızının artması görüntü kalitesiyle birlikte enerji sarfiyatını da artırıyor. Samsung'un yeni nesil LTPO ekran panelleri ise 1 Hz'ye kadar düşüp ardından 120 Hz'ye çıkabiliyor.

Apple'ın Samsung'dan ayda 30 bin panel garantisi aldığı zaman içerisinde bu sayının 70 bine kadar çıkabileceği ifade edildi.

Eylül ayında çıkacak modelin adının iPhone 12S de olabileceği iddia ediliyor.

Halihazırda Galaxy S21 ve OnePlus 9 Pro'da LTPO ekranlar kullanılıyor. Bu nedenle eğer Apple bu ekranı kullansa bile Pro modellerinde tercih edecek denebilir.