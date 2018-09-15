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Yeni iPhone binlerce lira ama kapış kapış gidiyor!

Yeni iPhone'un tanıtılması birçok teknoloji tutkununu heyecanlandırsa da yeni iPhone'un özelliklerinden çok fiyatı konuşuldu. Apple’ın 12 Eylül’de görücüye çıkardığı iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR modelleri şimdiden büyük ilgi odağı olmuş durumdalar. Yetkililerden gelen haberlere göre yeni iPhone kapış kapış gidiyor...

15 Eylül 2018 Cumartesi 13:52
Yeni iPhone binlerce lira ama kapış kapış gidiyor!

Özellikleri kadar fiyatıyla da gündeme gelen yeni iPhone son açıklamalara göre şaşırtıcı haberlere konu oluyor. Fiyatlarıyla da dikkat çeken yeni iPhone'lar bu fiyatlara rağmen ciddi ilgi görüyorlar.

APPLE iPHONE XS FİYATINA RAĞMEN KAPIŞ KAPIŞ GİDİYOR…

En pahalı iPhone kapış kapış gidiyor. En yeni iPhone farklı özellikleriyle de dikkat çekiyor. Satışa sunulan en pahalı iPhone modeli ise XS Max'in 512 GB'lık versiyonu oldu. 512 GB'lık versiyonun fiyatı ise 1499 dolar olarak açıklandı. 1 Eylül tarihinden itibaren dağıtımına başlanacak olan iPhone XS ve iPhone XS Max modellerine büyük bir ilgi olduğu belirtiliyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, iPhone XS ve XS Max modellerinin çok hızlı bir şekilde satıldığını ve böyle giderse, çok kısa bir süre içerisinde stokların tükeneceği vurgulandı.

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Yeni IPhoneTeknoloji
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