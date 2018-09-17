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Yeni iPhone modelleri görücüye çıktı

17 Eylül 2018 Pazartesi 14:36
Yeni iPhone modelleri görücüye çıktı

Apple’ın merakla beklenen lansmanı sonrası yeni iPhone modelleri iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr görücüye çıktı. 

Lansmanda merakla beklenen bir başka nokta ise IOS 12’ydi. IOS 12 ile ilgili bilmeniz gereken her şey.

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın yeni iPhone modellerinin yanında iOS 12 işletim sisteminin final sürümünde yayınlanması bekleniyordu. 

Ancak şirket beklenenin aksine etkinliğin ardından final sürümüyle aynı sürüme sahip, iOS 12 Gold Master güncellemesi kullanıcılara sunuldu. 

Apple, iOS 12'de sadece bu cihazlara destek sunacak. İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi şöyle: “iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6 Plus, iPhone 6,  iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone 5S, 
iPhone SE”

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Anahtar Kelimeler:
AppleIPhoneIPhone XSIPhone Xs Max
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