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Yeni iPhone Modellerinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Apple'ın bu yılın yeni iPhone modellerini ortaya çıkartacağı tarih sonunda belli oldu. Düzenlenecek etkinlikte açıklanacak iPhone modellerinin yanı sıra, Apple'ın merakla beklenen yeni cihazlarının da tanıtılması bekleniyor.

31 Ağustos 2018 Cuma 10:40
Yeni iPhone Modellerinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Apple, merakla beklenen yeni iPhone modellerinin tanıtılacağı tarihi duyurdu. Şirket, 12 Eylül’de California Steve Jobs tiyatrosunda düzenlenecek etkinlik için basına davetiye göndererek, yeni iPhone’ların gün yüzüne çıkacağı tarihi de açıklamış oldu. ABD saatiyle sabah saat 10’da başlayacak etkinlikte iPhone’ların yanı sıra yeni Apple Watch ve iPad’ler de ortaya çıkacak.

Apple’ın bu sene üç yeni iPhone modelini tanıtması bekleniyor. Bunlar, 6.1 inç giriş seviyesi "iPhone 9", güncellenen 5.8 inç iPhone X ve 6.5 inç "iPhone X Plus". 5.8 inç ve 6.5 inçlik iPhone'lar OLED ekranlarının yanı sıra, yeni ve daha hızlı A12 işlemci ve geliştirilmiş çift kamera ile birlikte gelecek.

iPhone’un 6.1 inçlik giriş seviyesi modelinin iPhone X’a benzediği, tüm ekran görüntüsünü yansıttığı ve FaceID’nin çentikte olduğu iddia ediliyor. Bunun yanı sıra ekranın ekranın OLED yerine LCD olacağı ve 3D Touch özelliği ile gelmeyeceği de öne sürülen iddialar arasında. Analistler, iPhone 9’un 700 ila 800 dolar arasında bir ücretle piyasaya çıkacağını ve çeşitli yeni renk seçenekleri olacağını tahmin ediyor.

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IPhoneAppleYeni CihazlarTeknolojiHaber
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