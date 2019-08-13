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Yeni iPhone tanıtımına bir ay kala müthiş iddia!

Apple’ın yeni iPhone modellerini tanıtmasına sadece bir ay kaldı. Yeni modeller heyecanla beklenirken kullanıcıları şaşkına çeviren bir iddia geldi.

13 Ağustos 2019 Salı 15:52
Yeni iPhone tanıtımına bir ay kala müthiş iddia!

Apple iPhone XR, XS ve XS Max'ın yerini alacak 2019 iPhone modellerini kullanıcılar ile buluşturacak.

Shift Delete’in haberine göre; MacRumors tarafından güvenilir bir Apple kaynağı olarak nitelendirilen ve daha önce sızıntıları doğru çıkan isimsiz bir Twitter hesabına göre, önümüzdeki ay tanıtımı gerçekleştirilecek olan modellerden birisi de, iPhone 11 Pro olacak.

Hali hazırda piyasada olan iPhone XS, XS Max ve XR'ın adlarının ilk olarak bu hesaptan sızdırılması ve 2018 iPad Pro'da kulaklık girişine veda edileceğinin yine bu hesap üzerinden duyurulmuş olması güveni oldukça artırmış durumda.

Bu iddia büyük bir karmaşayı beraberinde getirdi. Eğer iddialar doğruysa yani iPhone 11 Pro isimli bir modelin tanıtımı gerçekleştirilecekse, beklentiler bunun iPhone XS Max modelinin yerini alacağı yönünde.

iPhone XS ve XS Max'ın yerini alacak olan modellerde kare şeklinde üçlü arka kameraya yer verilecek. Bunun yanı sıra iPhone XR‘ın yerini alacak olan uygun fiyatlı modelde ise çift arka kameraya yer vermesi bekleniyor.

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IPhone
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