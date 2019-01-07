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Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı, Huawei'nin ikizi gibi!

Apple'ın bu yıl tanıtması planlanan yeni telefonu iPhone XI ile ilgili bilinen pek bir şey yok; ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen sızıntılar yeni cihazla ilgili ufak ipuçları veriyor.

07 Ocak 2019 Pazartesi 11:03
Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı, Huawei'nin ikizi gibi!

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Son olarak iPhone XI'in tasarımı internete sızarken, arka yüz tasarımı Huawei Mate 20 Pro'yu andırıyor.

iPhone XI ile ilgili dedikodular daha aylar öncesinden başladı bile. Henüz teknik özellikleriyle ilgili herhangi bir detaya hakim olmasak da, cihaza ait konsept görüntülerin bugünden internete sızmaya başladığını söyleyebiliriz. Telefon sızıntı görselleriyle bilinen OnLeaks platformundan paylaşılan görüntülerde yeni nesil iPhone'ların arka yüzünde üç kamera bulundurduğunu gözler önüne seriyor.

Render'da dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise cihazın Jet Black rengine sahip olması. İki kamera, telefonlar için bir standart haline gelirken üç kameralı telefonların sayısı da hızla artıyor. Hatta Samsung, Galaxy A9 ile dünyanın ilk dört kameralı telefonunu satışa sunarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

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Huawei Mate 20 ProIPhoneTasarımTeknolojiHaber
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