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Yeni özellikler ile bundan böyle...

Instagram, yeni özellikleri ile Reels'da paylaşılan TikTok videolarına adeta savaş açmış gibi görünüyor. Instagram başkanı Adam Mosseri'nin açıkladığı değişikliklere göre, Instagram'da bundan böyle başka birinden bulduğu bir şeyi yeniden paylaşanlar değil, özgün olanlar kazanacak.

21 Nisan 2022 Perşembe 11:37
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Yeni özellikler ile bundan böyle...

Instagram, yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Bu yeni özelliklerden bazıları Instagram'ın TikTok rakibi oluşumu Reels'a da geliyor. Ancak Reels'ta zaman zaman TikTok'ta paylaşılan videoların aynılarının yer aldığı görülüyor. Bu özgünlüğü engelleyen bir durum olarak yorumlanıyor. Tahminlere göre Instagram da bu durumu hiç istemiyor. Bu yüzden birkaç değişikliğin müjdesi verilmiş durumda.

ÖZGÜN İÇERİK PAYLAŞAN DAHA KAZANÇLI OLACAK

Instagram başkanı Adam Mosseri, yeni bir video yayınlayarak söz konusu özellikleri paylaştı. Bunlardan en dikkat çekeni özgünlük sıralaması adı verilen (Ranking for originality) özellik oldu. Bu özellik sayesinde Instagram, platformda orijinal içeriği daha yoğun bir şekilde tanıtmaya başlayacak. Mosseri'nin söylediklerinden anlaşıldığı kadarıyla Instagram'da sıfırdan bir şey yaratanlar, başka birinden bulduğu bir şeyi yeniden paylaşanlardan daha kazançlı çıkacak.

Bu da akıllara Instagram Reels'ta paylaşılan TikTok videolarını getiriyor. Bu değişikliğin insanların TikTok'ları Reels'e göndermeyi bırakmaları için yapıldığı düşüncesi yaygın.

İKİ ÖZELLİK DAHA VAR

Yeni özelliklerden bir diğeri ise ürün etiketlerinin artık herkes tarafından kullanılabilmesinin önünü açıyor. Böylece gönderinizde bir ürünü etiketleyebilirsiniz. İkinci ve son özellik ise kişi etiketi oluyor. Böylece kendinizi “Fotoğrafçı” veya “Rapçi” gibi bir kategoriye atayabilir ve bir gönderide etiketlendiğinizde o kategorinin görünmesini sağlayabilirsiniz.

Son Güncelleme: 21.04.2022 11:39
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