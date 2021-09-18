Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, Android üzerine özelleştirildiği kendi arayüzü MIUI 11’e ülkedeki yerleşik deprem uyarı sistemini entegre etti. Sonra da akıllı telefonlarda deprem tespitini kolaylaştırmak için geliştirdiği yeni teknolojinin patentini aldı.

Yok artık! Xiaomi telefonlar depremi önceden bildirecek!

Xiaomi, yakın zaman önce bir deprem anında kullanıcıyı uyaran özel bir teknoloji geliştirdiğini duyurmuştu. Şirket, Çin'in 25 kentinde kullanmakta olduğu bu teknoloji sayesinde şu ana dek 4.0 büyüklüğünde ve üzerinde olan en az 35 depremin tespit edildiğini ifade etti.

Esasen doğrudan MIUI arayüzüne entegre edilen özelliğin çalışma mantığı Android Deprem Uyarıları Sisteminden çok farklı değil. Xiaomi, deprem bildirim ve izleme sistemini akıllı telefonlardaki yerleşik sensörler ile mümkün kılıyor. Şirket, akıllı telefonlarda deprem tespitini kolaylaştırmak için üzerinde çalıştığı bu yeni teknolojiyi geliştirerek patentini aldığını duyurdu. Şirket, bu teknolojinin Chengdu Yüksek Teknoloji Afet Azaltma Araştırma Enstitüsü ile birlikte geliştirildiğini ifade ediyor.

Şirket geliştirmiş olduğu özel algoritma ile geliştirmiş olduğu bu teknoloji sayesinde, deprem anında kullanıcılarını uyarıyor. Xiaomi'nin geliştiriciler konferansında yapılan açıklamaya göre MIUI 11 ve Mi TV platformunu kullanan cihazlara, depremde sismik dalgalar gelmeden 10 saniye öncesine kadar uyarı gönderilebilecek. Yani MIUI 11 sistemiyle çalışan akıllı telefonların yanısıra Mi TV platformunu kullanan akıllı televizyonlara da 1 ile 10 saniye öncesinden sismik dalga uyarısı gönderilebilecek. Xiaomi bu teknolojiyi yazımızın başında da belirttiğimiz gibi Çin'in 25 kentinde kullanmakta.