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Yolcu uçağıyla 19 saat kesintisiz uçuş rekoru

20 Ekim 2019 Pazar 16:45
Yolcu uçağıyla 19 saat kesintisiz uçuş rekoru

Avustralya merkezli Qantas havayollarına ait Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı, yolcularla mürettebattan oluşan 50 kişiyle New York'tan Sydney'e 19 saat kesintisiz uçarak bir rekora imza attı. Amaç, dünyanın en uzun ticari uçuşunun pilotlar, mürettebat ve yolcular üzerinde bırakabileceği potansiyel etkileri araştırmaktı.

ABD’nin New York kentinden kalkan Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçak, havada 16 bin 200 kilometre kat ederek 19 saat 16 dakika sonra Avustralya’nın Sydney kentine iniş yaptı.

Uçakta yolcularla mürettebattan oluşan sadece 50 kişi bulunuyordu.

Böylece dünyanın en uzun kesintisiz ticari uçuş rekorunu kıran Avustralya merkezli havayolu şirketi Qantas, bunun araştırma amaçlı bir uçuş olduğunu, dünyanın en uzun ticari uçuşunun pilotlar, mürettebat ve yolcular üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçladığını belirtti.

Uçuş sırasında, yolcuların uyku ve tüketim eğilimleri, mürettebatın melatonin seviyeleri ve beyin izleme cihazları takmış olan pilotların beyin dalgaları incelendi.

Şirketten yapılan açıklamada, araştırmanın böylesine uzun uçuşlarda mürettebat ve yolcuların sağlığının nasıl etkilendiğini tespit etmeyi hedeflediği kaydedildi.

Şirket, jet lag’in nasıl asgari düzeye indirileceğini ve mürettebat için en iyi dinlenme saatlerinin nasıl ayarlanabileceğini belirlemeye çalıştıklarını da aktardı.

Teknik bakımdan, böylesine uzun bir uçuşu gerçekleştirecek menzile sahip olmayan Boeing 787-9 Dreamliner uçağına kapasitesinin dörtte biri kadar yolcu alındı, valiz alınmadı, kargo yüklenmedi.

Uçağın yakıt deposu da sonuna kadar dolduruldu.

Qantas, uçağın Sydney’ye indiği sırada 70 dakika daha uçacak yakıtının kalmış olduğunu duyurdu.

Havacılık şirketlerinin verilerine göre, yolcular arasında uzun ve doğrudan uçuş arayışı artıyor.

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