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YouTube'da yeni dönem!

YouTube'da video yaklaştırma için yeni dönem başlıyor. Çünkü platform, "yakınlaştırmak için sıkıştırın" adını taşıyan özelliğini test sürecine soktu. Bu özellik, izleyicilerin izlediği videoyu yakınlaştırmasına olanak tanıyacak. Özelliğin, ileride YouTube Premium'un kalıcı bir parçası haline gelebileceği düşünülüyor.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 13:41
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YouTube'da yeni dönem!
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YouTube'da yeni dönem başlıyor. Platform, premium abonelerinin herhangi bir videoyu yakınlaştırmalarına olanak tanıyan yeni bir mobil uygulama özelliğini test ediyor. Bu deneysel özellik, videolar için yakınlaştırma hareketi yapmanıza izin veriyor. Özelliğin adı ise "yakınlaştırmak için sıkıştırın."

YOUTUBE'DAN "YAKINLAŞTIRMAK İÇİN SIKIŞTIRIN" ÖZELLİĞİ

Hem dikey hem de tam ekran yatay görünümde çalışan ve YouTube Premium aboneleri için deneysel bir özellik olan "yakınlaştırmak için sıkıştırın" özelliği, izleyicilerin bir videoyu yakınlaştırmasına olanak tanıyor. Youtube özelliğin kullanım şekli için ise "yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için video oynatıcıyı iki parmağınızla sıkıştırın." diyor.

Bu özellik 1 Eylül'e kadar mevcut olacak. Ancak ileride YouTube Premium'un kalıcı bir parçası haline gelebileceği söyleniyor.

YOUTUBE'DA YAKINLAŞTIRMAK İÇİN SIKIŞTIRIN ÖZELLİĞİ NASIL AÇILIR?

Eğer bir premium abonesiyseniz özelliği etkinleştirmek için yapmanız gerekenler şunlar;

  • Telefonunuzdan veya web sitesinden YouTube'un ayarlar menüsünü açın.
  • YouTube Premium'a abone olduğunuz sürece, "yeni özellikleri deneyin" bölümü olmalıdır. Bu bölüme tıklayın.
  • Şu anda test için kullanılabilen tek özellik olan "yakınlaştırmak için sıkıştırın"ı bulun ve "dene"ye tıklayın.
  • Artık yakınlaştırma yapabilmeniz gerekir.

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