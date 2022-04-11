Künye
Kıbrıs 22
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır...
8 yıl hapis cezası!
8 yıl hapis cezası!
Okulun güvenlik şefine yumruk attı
Okulun güvenlik şefine yumruk attı
Markette hırsızlık
Markette hırsızlık
2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden yeni gelişme...
2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden...
Flaş Haber
Diploması sahte çıktı!
Kapat

Youtube müjdeyi verdi!

YouTube, iOS kullanıcıların yıllardır çıkmasını beklediği, videoların açılır pencerede oynatılmasına izin veren resim içinde resim özelliğini önümüzdeki birkaç gün içinde kullanıma sunmaya başlayacak. Uzun bir süredir özelliği test eden şirket, müjdeyi Twitter hesabı üzerinden verdi.

11 Nisan 2022 Pazartesi 16:10
332 Okunma
Youtube müjdeyi verdi!

YouTube, kullanıcıların YouTube uygulamasını kapatıp, videoları küçük bir ekranda izlemeye devam etmesine olanak tanıyan resim içinde resim (PiP) özelliği için iOS tarafında uzun bir test dönemi geçirdi. Haziran ayında Google, resim içinde resim desteğinin ABD'deki hem premium hem de ücretsiz YouTube uygulaması kullanıcılarına sunulacağını da duyurmuştu. Şimdi YouTube'un resim içinde resim özelliği için hazır olduğu ortaya çıktı.

YOUTUBE TWITTER'DAN AÇIKLADI! KULLANILABİLECEK

Bir Twitter kullanıcısı, YouTube'u etiketleyerek, resim içinde resim özelliğini test sürecindeyken kullandığını ama bunun artık test edilen bir özellik olmadığına dair bildirim aldığını söyledi ve yardım istedi.

YouTube ise kullanıcıya geri dönüş yaparak şöyle dedi: "

Bir iOS akıllı telefon mu kullanıyorsunuz? Öyleyse, Resim içinde resim özelliği hala kullanıma sunuluyor ve birkaç gün içinde tüm iOS 15 ve üzeri bir sürümün yüklü olduğu cihazlarda kullanılabilecek."

UYGULAMAYI KAPATIP İZLEYEBİLECEKSİNİZ

Yani uzun bir test döneminden sonra, YouTube'un iOS için resim içinde resim desteği önümüzdeki birkaç gün içinde kullanıma sunulmaya başlayacak ve premium olmayan ve premium aboneler de dahil olmak üzere tüm kullanıcıların YouTube uygulamasını kapatıp videolarını küçük bir ekranda izlemeye devam etmesine olanak tanıyacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En çok radyasyon yayan telefonlar sıralandı!
En çok radyasyon yayan telefonlar sıralandı!
WhatsApp değişikliğe gidiyor
WhatsApp değişikliğe gidiyor
4 gün boyunca bayrağı savundular!
4 gün boyunca bayrağı savundular!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim