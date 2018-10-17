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YouTube'tan giriş yapma sorununa ilişkin açıklama
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YouTube'tan giriş yapma sorununa ilişkin açıklama

Ünlü video paylaşım sitesi Youtube'a gece saatlerinden itibaren giriş yapamayan intenet kullanıcıları, tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. Youtube'dan gelen açıklamada, yaklaşık 2 saat süren sorunun çözüldüğü belirtildi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:17
YouTube'tan giriş yapma sorununa ilişkin açıklama

Aylık kayıtlı izleyici sayısının 1,8 milyarı bulan popüler video paylaşım sitesi YouTube'a, saat 04:00 itibarıyla kullanıcıların giriş yapamadıkları belirtildi. 

YouTube'a giriş yapmaya çalıştıklarında hata ile karşılaşan internet kullacıları, tepkilerini sosyal medyada dile getirdi.

YOUTUBE: GERİ DÖNDÜK

Yaklaşık 2 saat süren sorunun çözüldüğünü belirten YouTube, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Geri döndük! Sabrınız için teşekkürler. Eğer sorunları yaşamaya devam ederseniz, lütfen bize bildirin"

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Anahtar Kelimeler:
YouTubeGiriş SorunuErişimTeknolojiHaber
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