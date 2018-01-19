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Yürüyerek para kazandıran uygulama

Yürüyerek kripto para kazandıran Sweatcoin'e ilgi büyük. Sadece iPhone kullanıcılarına sunulan Sweatcoin aktif kullanıcı sayısı gittikçe artıyor.

19 Ocak 2018 Cuma 18:02
Yürüyerek para kazandıran uygulama
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iPhone’lar için geliştirilen Sweatcoin uygulaması kullanıcılar yürüdükçe onlara kripto para hediye ediyor. Biri size yürüyüş yaparak para kazanabileceğinizi söylese büyük olasılıkla bu iddiaya gülüp geçersiniz. Ancak gelişen teknoloji her gün bizi şaşırtmaya devam ediyor. Sweatcoin atılan günlük adım sayısını hesaplıyor ve bunu GPS verilerinizle karşılaştırıyor. Sonrasında ise her 1000 adım için yaklaşık olarak 95 Sweatcoin veriyor.

WHATSAPP’I GEÇTİ

Son 1 yılda gelirini %266 oranında arttıran uygulama, artık 5 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip. App Store'da en hızlı büyüyen uygulama olan Sweatcoin bu kulvarda popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ı da geçmiş durumda.

5.7 milyon dolarlık hacme sahip olan Sweatcoin, yatırımcıların da dikkatini çekmiş durumda. Uygulama henüz Türkiye’de hizmete geçmiş durumda değil.

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