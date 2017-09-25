Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102270
ALTIN
148.625
DOLAR
3.5450
STERLİN
4.7795
EURO
4.2022
Korkunç tablo! 70 milyon çocuk...
Korkunç tablo! 70 milyon çocuk...
Arabanın buzlu camlarını temizlerken iki kere düşünün!
Kış kapıda bu uyarıya dikkat!
Sünnet hastalıklardan koruyor
"Yanlış kişiyi sünnet ediyorlar, polis...
Küresel ısınma göz hastalıklarını artırdı
Küresel ısınma gözü de vurdu!
Sonbaharda zayıflayan bağışıklık sistemine süt!
Bağışıklık için süt için!

Zuckerberg, Facebook’taki hisselerini satıyor

Sosyal iletişim devi Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, şirketteki hisselerinin yüzde 18’ini satıyor.

25 Eylül 2017 Pazartesi 17:20
Zuckerberg, Facebook’taki hisselerini satıyor

Sosyal iletişim devi Facebook'un kurucusu ve CEO'su olmasının yanı sıra ayrıca dünyanın en zengin beşinci kişisi de olan Mark Zuckerberg, önümüzdeki 1.5 yıl içerisinde şirketteki hisselerinin yüzde 18'ini satmayı planlıyor. Facebook tarafından yapılan açıklamada Zuckerberg'in 35 ila 75 milyon hissesini satacağı belirtildi.

Şirketin şu anki piyasa değeri dikkate alındığında 75 milyonluk hisse satımı yaklaşık 12.8 milyar dolara denk geliyor.

HAYIR KURUMUNA FON SAĞLAMAK İSTİYOR

Sürpriz gibi görünen kararın arkasında, Zuckerberg'in eşiyle birlikte 2015 yılında kurduğu Chan Zuckerberg Initiative isimli hayır kurumuna daha fazla fon sağlama amacı yatıyor.

33 yaşındaki Zuckerberg ile eşi 32 yaşındaki Priscilla Chan'in şu an 72.4 milyar dolarlık serveti bulunuyor.
Çift Aralık 2015'te yaptığı açıklamada şirketteki hisselerinin çoğunu hayır işleri için zaman içerisinde satacaklarını duyurmuştu.

Zuckerberg ayrıca, hisse sahiplerine oylama hakkı vermeyen yeni bir hisse türü fikrini rafa kaldırdıklarını, sebebinin ise son dönemde Facebook hisselerinin değer kazanması olduğunu belirtti.

ZUCKERBERG'İN ŞİRKETTEKİ POZİSYONU DEĞİŞECEK Mİ?

Mark Zuckerberg 75 milyon hissesini satsa dahi, yine de kurduğu şirketin en büyük hissedarı konumunu kaybetmeyecek ve kontrol gücünü elinde tutmaya devam edecek.

Tıpkı Bill Gates gibi eşiyle birlikte hayır işleri ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Zuckerberg, emekli olmadan önce 70 milyar dolar değerindeki hisselerinin yüzde 99'unu satmayı planlıyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uber'in patronu özür diledi
Uber'in patronu özür diledi
'Siri' kaba sözler söyleyen telefon sahibine küstü!
'Siri' kaba sözler söyleyen telefon sahibine küstü!
California'nın resmi dinazoru oldu
California'nın resmi dinazoru oldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim