Zuckerberg, Facebook’taki hisselerini satıyor

Sosyal iletişim devi Facebook'un kurucusu ve CEO'su olmasının yanı sıra ayrıca dünyanın en zengin beşinci kişisi de olan Mark Zuckerberg, önümüzdeki 1.5 yıl içerisinde şirketteki hisselerinin yüzde 18'ini satmayı planlıyor. Facebook tarafından yapılan açıklamada Zuckerberg'in 35 ila 75 milyon hissesini satacağı belirtildi.

Şirketin şu anki piyasa değeri dikkate alındığında 75 milyonluk hisse satımı yaklaşık 12.8 milyar dolara denk geliyor.

HAYIR KURUMUNA FON SAĞLAMAK İSTİYOR

Sürpriz gibi görünen kararın arkasında, Zuckerberg'in eşiyle birlikte 2015 yılında kurduğu Chan Zuckerberg Initiative isimli hayır kurumuna daha fazla fon sağlama amacı yatıyor.

33 yaşındaki Zuckerberg ile eşi 32 yaşındaki Priscilla Chan'in şu an 72.4 milyar dolarlık serveti bulunuyor.

Çift Aralık 2015'te yaptığı açıklamada şirketteki hisselerinin çoğunu hayır işleri için zaman içerisinde satacaklarını duyurmuştu.

Zuckerberg ayrıca, hisse sahiplerine oylama hakkı vermeyen yeni bir hisse türü fikrini rafa kaldırdıklarını, sebebinin ise son dönemde Facebook hisselerinin değer kazanması olduğunu belirtti.

ZUCKERBERG'İN ŞİRKETTEKİ POZİSYONU DEĞİŞECEK Mİ?

Mark Zuckerberg 75 milyon hissesini satsa dahi, yine de kurduğu şirketin en büyük hissedarı konumunu kaybetmeyecek ve kontrol gücünü elinde tutmaya devam edecek.

Tıpkı Bill Gates gibi eşiyle birlikte hayır işleri ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Zuckerberg, emekli olmadan önce 70 milyar dolar değerindeki hisselerinin yüzde 99'unu satmayı planlıyor.