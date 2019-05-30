Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
300 bin yıllık insan fosili...
Samsung Galaxy A10e ortaya çıktı!
Galaxy A10e ortaya çıktı!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda görülüyor!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda...

Zuckerberg’in tahtı sallanıyor… Kaderi oylamayla belli olacak!

Adı son dönemde birçok skandalla anılan Facebook'ta bugün kritik bir oylama yapılacak. Oylama sonucunda şirketin kurucusu Mark Zuckerberg'in yönetim kurulu başkanlığında kalıp kalmayacağı belli olacak.

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:50
Zuckerberg’in tahtı sallanıyor… Kaderi oylamayla belli olacak!
banner44

Zuckerberg Facebook’un hem yönetim kurulu hem de icra kurulunun başkanlığını yürütüyor. Yönetim kurulu başkanlığını bırakmasını isteyenler, Zuckerberg’in bu görev yerine şirketin işleyişine odaklanması gerektiğini savunuyor.

Şirketin hisselerinin yüzde 60’ına sahip olan Zuckerberg’in oylamayı kaybetmemesine kesin gözüyle bakılıyor. Fakat diğer hissedarların ne kadarının bu öneriyi destekleyeceği, Zuckerberg’in liderliğine dair inancın da bir göstergesi olacak. 7 milyon dolarlık Facebook hissesi bulunan ve “yüzlerce milyon dolarlık” hisselere sahip olan diğer şirketlerle işbirliği yaptığını söyleyen Trillium Yatırım Yönetimi, Zuckerberg’in yönetim kurulu başkanlığını bırakmasını isteyenlerden.

Trillium Kıdemli Başkan Yardımcısı Jonas Kron “Dünyanın en yüksek profilli şirketlerinden birinde iki tam zamanlı işi yürütüyor. Sadece CEO olmaya odaklanıp bağımsız bir yönetim kurulu başkanının görev yapmasına izin verse çok daha iyi olur” diyor ve ekliyor: “Kurucunun yönetim kurulu başkanı olmadığı Microsoft ve Bill Gates, Larry Page ve Alphabet gibi örnekler var.

banner41
‘Çok fazla gücü var’

Mayıs ayında Facebook’un eski güvenlik birimi başkanı Alex Stamos da Zuckerberg’in yönetim kurulu başkanlığını bırakması çağrısında bulunmuştu.

Kanada’da bir konferansta konuşan Stamos, “Elinde çok fazla güç bulunduğuna dair meşru bir argüman var” demişti.

Zuckerberg ise görevde kalmasını şu sözlerle savunmuştu:

“Dünyada eşi benzeri olmayan Facebook gibi bir şeyi kurduğunuzda işleri berbat edeceğiniz zamanlar olacaktır. İnsanların bizi sorumlu tutması gereken şey, hatalarımızdan öğrenip öğrenmediğimiz.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Zuckerberg’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni iPhone 11'in kamerası işte böyle olacak!
Yeni iPhone 11'in kamerası işte böyle olacak!
WhatsApp'a iki özellik birden
WhatsApp'a iki özellik birden
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim