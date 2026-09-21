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Kamu hizmetlerinin kesintisiz ve sağlıklı yürütülmesinde yerel yönetimlerle iş birliğinin önemine işaret edilen açıklamada, “Duyarlılık göstererek talebimize kısa sürede karşılık veren İskele Belediyesi ’ne ve Kurtuluş Köy Muhtarlığına teşekkür ediyoruz.” denildi.

TEL-SEN Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Telekomünikasyon Dairesi’nin ihtiyaç duyduğu kazı çalışmasına yönelik belediye ve muhtarlığa iletilen talebin kısa sürede karşılandığı belirtildi.

Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN), kazı çalışmasına destek veren İskele Belediyesi ve Kurtuluş Köy Muhtarlığına teşekkür etti.

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