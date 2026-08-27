Telekomünikasyon Dairesi, geriye dönük borcu olan abonelerin borçlarını en geç 15 Eylül’e kadar ödemesi gerektiğini duyurdu.

Daireden yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz sonu itibarıyla borçlarını kapatmayan ve açık hesabı bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetleri kesilecek.

Açıklamada ayrıca, Ağustos 2025 sonu itibarıyla 12 fatura döneminden fazla borcu bulunan abonelerin hatlarının iptal edilerek aboneliklerinin sonlandırılacağı kaydedildi.

Abonelerin mağduriyet yaşamaması için borçlarını Telekomünikasyon Dairesi muhasebe gişelerinden veya anlaşmalı bankalardan ödemeleri istendi.