Lapta’da evinin kapısının kilitli kalması üzerine televizyon kablosuyla üçüncü kattaki balkonuna inmeye çalışan 35 yaşındaki Ganı Doskalı, kablonun kopması sonucu yaklaşık 9 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre olay, bugün saat 01.00 sıralarında Piyale Paşa Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.
Sitede ikamet eden Doskalı, evinin kapısının kilitli kalması nedeniyle sitenin çatısına çıktı. Doskalı, beline bağladığı televizyon kablosuyla üçüncü katta bulunan evinin balkonuna inmeye çalıştığı sırada kablonun kopması sonucu yaklaşık 9 metre yükseklikten toprak zemine düştü.
Kazada yaralanan Doskalı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.