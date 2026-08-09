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Kazada yaralanan Doskalı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Sitede ikamet eden Doskalı, evinin kapısının kilitli kalması nedeniyle sitenin çatısına çıktı. Doskalı, beline bağladığı televizyon kablosuyla üçüncü katta bulunan evinin balkonuna inmeye çalıştığı sırada kablonun kopması sonucu yaklaşık 9 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre olay, bugün saat 01.00 sıralarında Piyale Paşa Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.

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