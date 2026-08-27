Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Ali Kirik, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, M.C.’nin Temmuz 2025-Ağustos 2026 tarihleri arasında, Gönyeli Yenikent’te temizlik işlerini yapmak üzere çalıştığı P.S.E.’ye ait ikametgahtan toplam değeri 100 bin TL olan kıyafet, ayakkabı, terlik, ziynet eşyası ve çeşitli ev eşyalarını sirkat ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Olayın 18 Ağustos 2026 tarihinde polisin bilgisine geldiğini belirten Kirik, zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının suç tarihinde kaldığı Yenikent’teki ikametgahta artık kalmadığının belirlenmesi nedeniyle burada arama yapılamadığını ifade etti.

Zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak hakkında bir gün ek tutukluluk emri alındığını belirten polis, bu süre içerisinde yürütülen soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldığını açıkladı.

Polis, M.C.’nin P.S.E.’nin kardeşine ait ikametgaha da temizliğe gittiğini ve söz konusu evden de yaklaşık 150 bin TL değerinde eşya sirkat ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Böylece zanlının temizlik için gittiği iki ikametgahtan sirkat ettiği iddia edilen eşyaların toplam değerinin 250 bin TL olduğu belirtildi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Filipinler uyruklu olduğunu ve çalışma izninin iptal edildiğini belirterek, davaları görülünceye kadar 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, M.C.’nin 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.